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Кремль спростував заяву про зустріч із делегацією США цього тижня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Кремль спростував заяву про зустріч із делегацією США цього тижня
За словами Захарової, російські посадовці не зустрічатимуть з американцями
фото з відкритих джерел

Раніше повідомлялося, що в Саудівській Аравії американська делегація зустрінеться  не тільки з представниками України

Міністерство закордонних справ Російської Федерації спростувало інформацію про плани провести зустріч з делегацією США цього тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речницю російського МЗС РФ Марію Захарову.

Посадовиця запевнила, що новий раунд російсько-американських переговорів в Саудівській Аравії цього тижня не планується.

«Не планується. Мало того, жодної інформації від американської сторони не надходило», – сказала Захарова.

Раніше телекомпанія  CNN повідомляла, що американська делегація зустрінеться в Саудівській Аравії не тільки з представниками України, а й з посадовцями Російської Федерації

Нагадаємо, завтра, 11 березня, в Джидді (Саудівська Аравія) відбудеться зустріч американської та української делегацій. Американська сторона каже, що метою є створення «основ для мирної угоди та початкового припинення вогню».

Як повідомлялося, Британія консультує Україну з питань проведення переговорів із США у Саудівській Аравії, щоб не допустити нової сварки між українською та американською сторонами. 

До слова, США мають намір перевірити Україну на готовність піти на «матеріальні поступки» у переговорах із Росією заради закінчення бойових дій. 

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Теги: росія США Саудівська Аравія переговори

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