Саакашвілі звернувся до прихильників у свій день народження

Ексочільник Грузії сказав, як можна його привітати

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі зустрів свій 58-й день народження в ув'язненні, звідки звернувся до своїх прихильників з обіцянкою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика в сомережах.

Політик звернувся до тих, хто хоче йому щось пежертувати – він закликав звернутися до журналіста та громадянської активістки Нанука Жоржоліані та переказати «навіть невелику суму грошей на рахунки інших політв'язнів».

Саакашвілі згадує, що у 1995 році він відмовився від успішної кар'єри юриста у провідній юридичній фірмі Нью-Йорка, залишив квартиру поряд із Центральним парком міста та повернувся до «небезпечної, холодної Грузії, з якої всі тікали», і разом зі своїми соратниками з 2003 року вивів країну із «абсолютно безнадійної та безперспективної ситуації, зробивши її взірцем для всього світу».

«У 2008 році Росія, яка не змогла пробачити нам можливість успішного існування без неї, напала на нас. І так само, як Зеленський у 2022 році, я у 2008 році, попри особисті погрози Путіна вбити мене, я відмовився залишати Грузію, і ми врятували її. У 2012 році я без вагань виконав (на мій погляд, помилкове) рішення більшості грузинського народу і мирно передав владу», – написав Саакашвілі.

За його словами, у 2021 році він покинув дуже комфортне життя в Україні, яка з юності стала його другою батьківщиною, і ризикуючи життям, приїхав у Грузію, щоб «розбудити грузинів перед прийдешньою великою катастрофою».

Експрезидент Грузії нагадав, що конформістська частина грузинів проігнорувала несправедливі звинувачення в його бік, ув'язнення, отруєння, катування і «досі ігнорує».

«Як я казав раніше – ми встигли зробити неможливе і першими довели в просторі колишньої імперії, що життя без Росії», – наголосив політик. Саме тому, з його слів, на Грузію з усієї сили натиснула пропагандистська машина і значній частині грузинів нагадали, що «9 років успіху та стрімкого прогресу були жорстоким режимом, який займався тортурами власного народу».

«При цьому багато грузинів не підкорялися цьому пропагандистському наративу. Пам'ятаю, вони мене підтримали, дехто навіть з жалем слідкував за моєю ситуацією. Я надзвичайно вдячний цій частині нації, ваша підтримка та підтримка моїх прихильників в Україні та всьому світі допомогли мені пройти цей шлях. Я не зламаюся, я не змирюся і буду боротися, поки ми з вами не переможемо. Ми обов'язково побудуємо наше геніальне місто Лазіку! Слава волі! Слава Україні», – написав Саакашвілі.

Нагадаємо, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі повернувся у пенітенціарну установу для відбування ув’язнення. Саакашвілі 12 травня 2022 року було переведено до клініки Вівамед для отримання стаціонарної медичної допомоги. Він понад три роки перебував там під наглядом лікарів.

Як відомо, Саакашвілі залишив Грузію у 2013 році. При владі «Грузинської мрії» проти нього порушили чотири кримінальні справи. За двома з них політика заочно засудили до трьох та шести років позбавлення волі. У жовтні 2021 року Саакашвілі повернувся до Грузії, але його затримали.

Через 20 днів Саакашвілі офіційно звинуватили в незаконному перетині кордону, за даними слідства, таємно прибувши до грузинського порту Поті з України на поромі, який перевозив вантажівку з молочною продукцією. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальсифікованими.