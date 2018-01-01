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    Сестра Кардашьян опубликовала первое фото новорожденной дочери

    Звезда реалити-шоу выложила трогательный снимок своего первенца
    20-летняя американская знаменитость Кайли Дженнер, младшая сестра ким Кардашьян, выложила на своем профиле в социальной сети первое фото своей новорожденной дочери. «Сторми», – лаконично подписала она трогательный снимок. Именно такое имя получит девочка – Сторми Вебстер. Напомним, Кайли стала мамой 1 февраля. Отцом
    • Сьогодні, 16:05
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    Кайли Дженнер
    Кайли Дженнер

    Звезда реалити-шоу выложила трогательный снимок своего первенца

    20-летняя американская знаменитость Кайли Дженнер, младшая сестра ким Кардашьян, выложила на своем профиле в социальной сети первое фото своей новорожденной дочери.

    «Сторми», – лаконично подписала она трогательный снимок. Именно такое имя получит девочка – Сторми Вебстер.

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    Напомним, Кайли стала мамой 1 февраля. Отцом ребенка оказался 25-летний рэпер Трэвис Скот. О беременности Дженнер журналисты узнали давно, но девушка ни разу не комментировала эту новость и всячески скрывала живот. Позже она объяснила, что решила не выносить на публику такую интимную часть своей жизни и насладиться периодом беременности.

    Первенец Кайли Дженнер родился почти в то же время, что и третий ребенок ее сестры Ким Кардашьян. Только последняя не вынашивала ребенка, а воспользовалась услугами суррогатной матери.

    Джерело: 24 канал

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