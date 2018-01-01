Моника Беллуччи покорила красным обтягивающим платьем
- Сьогодні, 14:58
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Моника Беллуччи
Актриса стала почетной гостьей церемонии вручения авторитетной кинопремии
Легендарная итальянская актриса Моника Беллуччи стала почетной гостьей престижной французской кинопремии «Люмьер». Церемония вручения проходила в 23-й раз в Институте арабского мира в Париже.
Наибольшее количество наград, включая главные статуэтки получил фильм «120 ударов в минуту». Он выборол победу во всех шести номинациях, в которых выдвигался.
53-летняя Беллуччи появилась в ярком, эффектном платье с разрезом от бренда Alexandre Vauthier, которое дополнила черными лодочками и клатчем от Christian Louboutin и украшениями от Cartie.
Джерело: Сегодня