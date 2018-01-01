Моника Беллуччи покорила красным обтягивающим платьем

Актриса стала почетной гостьей церемонии вручения авторитетной кинопремии

Легендарная итальянская актриса Моника Беллуччи стала почетной гостьей престижной французской кинопремии «Люмьер». Церемония вручения проходила в 23-й раз в Институте арабского мира в Париже. Наибольшее количество наград, включая главные статуэтки получил фильм «120 ударов в минуту». Он выборол победу во всех шести



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Моника Беллуччи

Актриса стала почетной гостьей церемонии вручения авторитетной кинопремии

Легендарная итальянская актриса Моника Беллуччи стала почетной гостьей престижной французской кинопремии «Люмьер». Церемония вручения проходила в 23-й раз в Институте арабского мира в Париже.

Наибольшее количество наград, включая главные статуэтки получил фильм «120 ударов в минуту». Он выборол победу во всех шести номинациях, в которых выдвигался.

53-летняя Беллуччи появилась в ярком, эффектном платье с разрезом от бренда Alexandre Vauthier, которое дополнила черными лодочками и клатчем от Christian Louboutin и украшениями от Cartie.

Джерело: Сегодня