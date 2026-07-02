У Києві 3 липня оголошено днем жалоби

3 липня в місті заборонені будь-які розважальні заходи

У Києві 3 липня оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

«Завтрашній день, 3 липня, в Києві оголошений днем жалоби. В памʼять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності», – йдеться у повідомленні.

Мер наголосив, що 3 липня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.

«Пошуково-рятувальна операція в пошкодженому будинку в Дарницькому районі столиці триває. Там іще шукають людей під завалами. На цей час відомо про 13 загиблих у Києві», – додав Кличко.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Унаслідок цього загинули та постраждали люди. Зокрема, виникли пожежі, руйнування цивільної інфраструктури й житлових будинків у декількох районах міста. Рятувальники показали наслідки.

Також унаслідок масованої комбінованої атаки Росії на Київщину троє чоловіків отримали поранення. Двоє постраждалих госпіталізовані до медичних закладів.

Як повідомлялося, у ніч на 2 липня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів.

До слова, унаслідок чергового масованого обстрілу Києва в ніч на 2 липня суттєвих руйнувань зазнав український бізнес. Російський удар повністю знищив склад відомої мережі магазинів техніки та електроніки Moyo.