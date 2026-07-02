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Ракетний удар по Києву: пошкоджено релоковану з Маріуполя лікарню

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Ракетний удар по Києву: пошкоджено релоковану з Маріуполя лікарню
Наслідки обстрілу 2 липня 2026 року у релокованій з Маріуполя лікарні
фото: Вадим Філашкін/Facebook

 Раніше медзаклад уже пережив блокаду Маріуполя, евакуацію, втрату дому і переїзд до Києва

Обласна лікарня інтесивного лікування, яку релокували із Маріуполя, зазнала пошкоджень внаслідок російської ракетної та дронової атаки на Київ вночі 2 липня. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, інформує «Главком».

Приміщення поліклініки має значні пошкодження, водночас операційна  незначно пошкоджена, розповіли в ОВА.

«Це медзаклад, який уже пережив блокаду Маріуполя, евакуацію, втрату дому і переїзд. Його лікарі пройшли через найстрашніші дні повномасштабної війни, але не зупинилися. Вони продовжили працювати, рятувати людей і відновлювати медичну допомогу для жителів Донеччини вже в Києві», – пояснив Філашкін.

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Стан релокованої з Маріуполя лікарні після обстрілу Києва 2 липня 2026 року
фото: Вадим Філашкін

В обласній лікарні інтенсивного лікування із Маріуполя, яка нині працює в Києві, від ранку ліквідовують наслідки російського обстрілу.

«Обладнання ще перевірятимуть фахівці. Приміщення вже частково привели до ладу, далі складатимемо акт і визначатимемо обсяг робіт», – розповіли в ОВА.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Київ пережив одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зауважив, що наразі підтверджено 11 загиблих та понад 30 поранених. 

Російська атака зачепила об'єкт цивільної медицини столиці. Під ворожим ударом у Шевченківському районі опинилася підстанція екстреної медичної допомоги, де за уточненими офіційними даними поранення отримали шестеро працівник Внаслідок атаки постраждали троє парамедиків та троє водіїв-екстрених медичних техніків, стан яких лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

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Теги: Маріуполь Київ обстріл лікарня

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