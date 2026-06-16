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Змінюватимуть колір упродовж сезону: у центрі Києва з'явилася тисяча гортензій

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Змінюватимуть колір упродовж сезону: у центрі Києва з'явилася тисяча гортензій
Для озеленення комунальники використали мікс сортів гортензії, завдяки чому суцвіття змінюватимуть відтінки впродовж сезону
фото: glavcom.ua

Завдяки міксу рослин, одна й та сама клумба щороку й навіть протягом кількох місяців матиме інший вигляд

На Липському бульварі у Києві висадили тисячу саджанців волотистої гортензії. Для озеленення використали мікс сортів гортензії, завдяки чому суцвіття змінюватимуть відтінки впродовж сезону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київзеленбуд». 

Волотиста гортензія вирізняється тривалим і рясним цвітінням, а також добре переносить міські умови
Волотиста гортензія вирізняється тривалим і рясним цвітінням, а також добре переносить міські умови
фото: «Київзеленбуд»

«Озеленювачі Печерського КП УЗН не випадково обрали саме цей декоративний чагарник, адже він вирізняється тривалим і рясним цвітінням, а також добре переносить міські умови», – йдеться у повідомленні.

Для озеленення комунальники використали мікс сортів гортензії, завдяки чому суцвіття змінюватимуть відтінки впродовж сезону
Для озеленення комунальники використали мікс сортів гортензії, завдяки чому суцвіття змінюватимуть відтінки впродовж сезону
фото: Київзеленбуд

Для озеленення використали мікс сортів гортензії, завдяки чому суцвіття змінюватимуть відтінки впродовж сезону. Тож одна й та сама клумба може щороку й навіть протягом кількох місяців виглядати по-різному, створюючи ефект «живої картини». 

Нагадаємо, у Києві цього року збільшили кількість міських ділянок із режимом обмеженого скошування трави до 119 локацій загальною площею 251 гектар. Щороку з початком теплого періоду скошування трави стає однією з найбільш обговорюваних тем серед киян, оскільки частина мешканців активно підтримує природні підходи до утримання дикорослих зон, а інші віддають перевагу традиційним доглянутим газонам. Саме тому в місті вже кілька років поспіль застосовують диференційований підхід до утримання територій відповідно до їхнього безпосереднього функціонального призначення.

До слова, життя в мегаполісі не обмежується лише стінами квартири, а наявність парку під боком стає одним із важливих критеріїв при виборі житла. Дослідження міської інфраструктури показало неочікувані результати: центральні райони виявилися зеленішими за деякі спальні масиви. Найзеленішими районами Києва є Солом’янський і Святошинський – в обох показник озеленення сягає 51%. Це райони, де парки, сквери та газони займають понад половину всієї території.

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Теги: Київ рослини Київзеленбуд благоустрій

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