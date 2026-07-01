Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський попередив про масований обстріл і терміново повертається в Україну

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський попередив про масований обстріл і терміново повертається в Україну
Президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном
скриншот відео

Президент України: «Сьогодні є інформація, дуже неприємна, про підготовку чергового російського масованого удару»

Новий масований обстріл України може відбутися вже сьогодні вночі. Як інформує «Главком», про це повідомив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном.

«Сьогодні є інформація, дуже неприємна, про підготовку чергового російського масованого удару. Є дані розвідки», – попередив глава держави.

Зеленський додав, що після пресконференції він разом із дипломатичною командою буде дуже швидко повертатися в Україну.

«Сьогодні прошу наших людей бути особливо обережними і зважати на сигнали повітряної тривоги. Знаємо, що Путін вже певний час готував цей масований удар по Україні. Він не перший. Цієї ночі саме така загроза», – застеріг український лідер.

Нагадаємо, 1 липня президент України Володимир Зеленський прибув до Ірландії, де взяв участь в офіційній церемонії відкриття головування країни в Раді Європейського Союзу.

До слова, на церемонії відкриття головування Ірландії в Раді Європейського Союзу Зеленський анонсував, що протягом наступних шести місяців Україна та ЄС можуть досягти реального прогресу в реалізації ініціативи Drone Deal.

Читайте також:

Теги: розвідка обстріл Володимир Зеленський Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Літо випробувань: перший тиждень оголив нові ризики і нові можливості
Літо випробувань: перший тиждень оголив нові ризики і нові можливості
9 червня, 09:11
Ініціатива допоможе українським і литовським розробникам швидше створювати та впроваджувати рішення
Україна та Литва запускають спільну грантову програму для розвитку оборонних інновацій
1 червня, 22:56
Президент подякував Макрону за зустрічі
Зеленський назвав головні завдання України на саміті G7
16 червня, 12:45
Пріоритетом президент назвав тіньовий флот: довгострокові санкції вже спрацьовують
Зеленський заявив про плани подвоїти виробництво безпілотників в Україні
17 червня, 05:30
Те, що G7 виступає єдиним фронтом щодо України, Мерц вважає ключовим сигналом для Кремля
Мерц після розмови з Трампом висловив оптимізм щодо миру в Україні
17 червня, 01:10
Ексглава МЗС Польщі Яцек Чапутович вважає, що президент Польщі відступив від власних заяв щодо нагороди для українського лідера
«Гра в боягуза». Ексглава МЗС Польщі пояснив, чому Навроцький програв Зеленському
10 червня, 08:38
Трамп визнав: Путін зараз має менше можливостей у війні
Трамп визнав невигідне становище Путіна
16 червня, 15:14
За словами Косіва, коротка розмова з Медведчуком відбулася біля кабінетів, де сиділи спікер і заступники голови Верховної Ради
«Ну-ну». Депутат п’яти скликань Косів розповів про свою єдину зустріч з Медведчуком
27 червня, 22:13
Паліса зустрівся із новим військовим аташе США
Україна і США узгодили подальшу оборонну співпрацю
Вчора, 17:06

Події в Україні

Зеленський попередив про масований обстріл і терміново повертається в Україну
Зеленський попередив про масований обстріл і терміново повертається в Україну
Помер актор і виконавець хіта «Путіну – хана»
Помер актор і виконавець хіта «Путіну – хана»
Скільки територій України окуповано в червні? Дані DeepState
Скільки територій України окуповано в червні? Дані DeepState
Аварія на Караваєвих дачах: поліція пояснила неминучість введення нових штрафів
Аварія на Караваєвих дачах: поліція пояснила неминучість введення нових штрафів
Росія завдала масованого удару КАБами по Харкову
Росія завдала масованого удару КАБами по Харкову
Україна знайшла новий спосіб отримати ракети до Patriot
Україна знайшла новий спосіб отримати ракети до Patriot

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
Вчора, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
Вчора, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua