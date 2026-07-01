Зеленський попередив про масований обстріл і терміново повертається в Україну

Президент України: «Сьогодні є інформація, дуже неприємна, про підготовку чергового російського масованого удару»

Новий масований обстріл України може відбутися вже сьогодні вночі. Як інформує «Главком», про це повідомив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном.

«Сьогодні є інформація, дуже неприємна, про підготовку чергового російського масованого удару. Є дані розвідки», – попередив глава держави.

Зеленський додав, що після пресконференції він разом із дипломатичною командою буде дуже швидко повертатися в Україну.

«Сьогодні прошу наших людей бути особливо обережними і зважати на сигнали повітряної тривоги. Знаємо, що Путін вже певний час готував цей масований удар по Україні. Він не перший. Цієї ночі саме така загроза», – застеріг український лідер.

Нагадаємо, 1 липня президент України Володимир Зеленський прибув до Ірландії, де взяв участь в офіційній церемонії відкриття головування країни в Раді Європейського Союзу.

До слова, на церемонії відкриття головування Ірландії в Раді Європейського Союзу Зеленський анонсував, що протягом наступних шести місяців Україна та ЄС можуть досягти реального прогресу в реалізації ініціативи Drone Deal.