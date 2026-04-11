Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Відлуння суперскандалу: Віктор Павлік та його дружина знайшли спосіб «втерти носа» керівнику Палацу «Україна»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
фото: соціальні мережі

Ювілейне шоу співака до його 60-річчя у палаці «Україна» завершилось гучним скандалом

Ювілейне шоу Віктора Павліка до його 60-річчя, що відбулося 21 березня в Національному палаці мистецтв «Україна», завершилося гучним публічним скандалом. Подія, яка мала стати тріумфом артиста, перетворилася на конфлікт із керівництвом майданчика, що виступав організатором концерту. Ситуація вийшла за межі професійної етики, коли виступ зупинили без об’єктивних підстав, а на адресу родини співака полетіли важкі звинувачення. Про це пише «Главком».

Суть конфлікту полягала в психологічному тиску та приниженні. Керівник Палацу «Україна» дорікав дружині та концертній директорці співака Катерині Реп’яховій, що організатори ледь спромоглися зібрати 3,5 тис. глядачів на ювілей артиста. Окрім професійних претензій, прозвучали й дискримінаційні фрази на кшталт «твоє місце вдома». Віктор Павлік офіційно підтримав дружину, наголосивши, що такі висловлювання є неприпустимими, а замовчування лише породжує вседозволеність.

Відповідь подружжя на приниження не забарилася і виявилася максимально красномовною. Через деякий час після скандалу Віктор Павлік оголосив про великий концерт на біс. Проте цього разу артист і його директорка обрали інший майданчик – Палац спорту. Ця локація здатна прийняти втричі більше глядачів, ніж Палац «Україна», що стало чітким меседжем колишнім партнерам щодо реальної популярності співака.

Велике шоу Віктора Павліка у супроводі симфонічного оркестру заплановане на 28 червня. Таким чином Катерина Реп’яхова, яка активно поєднує ролі дружини та менеджерки, продемонструвала готовність грати за новими правилами. Виступ у Палаці спорту має остаточно поставити крапку в суперечках про те, скільки глядачів насправді здатен зібрати Віктор Павлік.

Нагадаємо, що публічне обговорення концерту почалося 22 березня 2026 року, коли Національний палац мистецтв «Україна» оприлюднив офіційну заяву щодо неприпустимого інциденту, який стався під час сольного концерту Народного артиста України Віктора Павліка. 

За повідомленням адміністрації, за лаштунками виник конфлікт, під час якого продюсер концерту дозволив собі неприйнятну поведінку та нецензурну лайку в бік дружини артиста, матері його сина Катерини Миколаївни Павлік (Репяхової). У Палаці «Україна» наголосили, що жодні складні умови підготовки заходу не виправдовують таку поведінку в бік жінки.

До слова, лікарка-оториноларинголог і фоніатр Наталія Соломенникова прокоментувала ситуацію навколо народного артиста Віктора Павліка під час його ювілейного концерту в Палаці «Україна». Нагадаємо, концерт були зупинено, що спровокувало обурення дружини артиста і її конфлікт з організаторами. На тлі цього у мережі поширилися повідомлення про нібито введення Павліку адреналіну.

Теги: артист концерт конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Відлуння суперскандалу: Віктор Павлік та його дружина знайшли спосіб «втерти носа» керівнику Палацу «Україна»
Відлуння суперскандалу: Віктор Павлік та його дружина знайшли спосіб «втерти носа» керівнику Палацу «Україна»
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua