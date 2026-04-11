Відлуння суперскандалу: Віктор Павлік та його дружина знайшли спосіб «втерти носа» керівнику Палацу «Україна»

Ювілейне шоу співака до його 60-річчя у палаці «Україна» завершилось гучним скандалом

Ювілейне шоу Віктора Павліка до його 60-річчя, що відбулося 21 березня в Національному палаці мистецтв «Україна», завершилося гучним публічним скандалом. Подія, яка мала стати тріумфом артиста, перетворилася на конфлікт із керівництвом майданчика, що виступав організатором концерту. Ситуація вийшла за межі професійної етики, коли виступ зупинили без об’єктивних підстав, а на адресу родини співака полетіли важкі звинувачення. Про це пише «Главком».

Суть конфлікту полягала в психологічному тиску та приниженні. Керівник Палацу «Україна» дорікав дружині та концертній директорці співака Катерині Реп’яховій, що організатори ледь спромоглися зібрати 3,5 тис. глядачів на ювілей артиста. Окрім професійних претензій, прозвучали й дискримінаційні фрази на кшталт «твоє місце вдома». Віктор Павлік офіційно підтримав дружину, наголосивши, що такі висловлювання є неприпустимими, а замовчування лише породжує вседозволеність.

Відповідь подружжя на приниження не забарилася і виявилася максимально красномовною. Через деякий час після скандалу Віктор Павлік оголосив про великий концерт на біс. Проте цього разу артист і його директорка обрали інший майданчик – Палац спорту. Ця локація здатна прийняти втричі більше глядачів, ніж Палац «Україна», що стало чітким меседжем колишнім партнерам щодо реальної популярності співака.

Велике шоу Віктора Павліка у супроводі симфонічного оркестру заплановане на 28 червня. Таким чином Катерина Реп’яхова, яка активно поєднує ролі дружини та менеджерки, продемонструвала готовність грати за новими правилами. Виступ у Палаці спорту має остаточно поставити крапку в суперечках про те, скільки глядачів насправді здатен зібрати Віктор Павлік.

Нагадаємо, що публічне обговорення концерту почалося 22 березня 2026 року, коли Національний палац мистецтв «Україна» оприлюднив офіційну заяву щодо неприпустимого інциденту, який стався під час сольного концерту Народного артиста України Віктора Павліка.

За повідомленням адміністрації, за лаштунками виник конфлікт, під час якого продюсер концерту дозволив собі неприйнятну поведінку та нецензурну лайку в бік дружини артиста, матері його сина Катерини Миколаївни Павлік (Репяхової). У Палаці «Україна» наголосили, що жодні складні умови підготовки заходу не виправдовують таку поведінку в бік жінки.

До слова, лікарка-оториноларинголог і фоніатр Наталія Соломенникова прокоментувала ситуацію навколо народного артиста Віктора Павліка під час його ювілейного концерту в Палаці «Україна». Нагадаємо, концерт були зупинено, що спровокувало обурення дружини артиста і її конфлікт з організаторами. На тлі цього у мережі поширилися повідомлення про нібито введення Павліку адреналіну.