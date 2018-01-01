Великий пост. Что нельзя есть и в какие дни можно пить алкоголь
- Сьогодні, 11:56
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Список продуктов, от которых придется отказаться на ближайшие 40 дней
Сегодня, 19 февраля, стартовал один из самых строгих постов в христианском календаре, который завершится 7 апреля праздником Пасхи. Представители церкви перечислили «Главкому» продукты, которые можно употреблять в течение этих 40 дней:
Хлебобулочные изделия. Во время строгого поста хорошим источником энергии станут хлебобулочные изделия. Но при их приготовлении нельзя использовать сливочное масло и яйца.
Крупы. Они утолят голод, они содержат белок и могут стать основой стола.
Овощи и фрукты. Эти продукты будут прекрасным дополнением к любому блюду, а также дадут организму необходимые витамины.
Бобы. Могут стать отличной заменой мясу. Кроме того, бобы должны стать основой постного рациона.
В нестрогие дни поста можно употреблять:
рыбу
растительное масло (оливковое, тыквенное, подсолнечное и другие)
В Великий пост нельзя употреблять:
- мясо;
- молочные продукты;
- яйца,
- шоколад и другие сладости
- фаст-фуд.
Можно ли употреблять спиртные напитки в Великий пост:
По воскресеньям церковь разрешает пить вино. В 2018 году это такие даты: 25 февраля, 4 марта, 11 марта, 18 марта, 25 марта и 1 апреля.
Напомним, что суть Великого поста – очищение души и тела через самоограничения, в том числе и в плане питания.