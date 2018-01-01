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    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото

    В снимках показываются самые невероятные везения повседневной жизни
    Вирусную популярность в сети приобрела подборка фотографий, которая показывает курьезные и вместе с тем шокирующие ситуации из обычной жизни, когда людям удалось в последний момент избежать травмы или трагедии. Героями снимков стали строители у которых сломался инструмент, осколки которого чудом не попали им в глаза. Водители, которые необъяснимым
    • Сьогодні, 20:41
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    Случай на бейсболе
    Случай на бейсболе

    В снимках показываются самые невероятные везения повседневной жизни

    Вирусную популярность в сети приобрела подборка фотографий, которая показывает курьезные и вместе с тем шокирующие ситуации из обычной жизни, когда людям удалось в последний момент избежать травмы или трагедии.

    Героями снимков стали строители у которых сломался инструмент, осколки которого чудом не попали им в глаза. Водители, которые необъяснимым образом объехали опасность. Туристы, которые едва не наступили на змею и отделались легкой царапиной после встречи с акулой. Обычные прохожие, выпустившие из рук портмоне, ключи или драгоценности, стоя на канализационном люке, но при этом умудрившиеся не потерять их.

    Чтобы составить такую подборку фото, редакторы Bored Panda промониторили сотни интернет-страниц и профилей в социальных сетях. Теперь же в одной подборке объединены лучшие примеры невероятных везений.

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    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото
    За секунду до трагедии. Опубликована подборка шокирующих фото

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    Джерело: boredpanda.com

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