«Зеленський надере дупу Путіну»: Стівен Кінг запропонував провести дуель між двома лідерами

Американський письменник Стівен Кінг вважає, що російському диктатору Володимиру Путіну і президент України Володимир Зеленський слід влаштувати поєдинок між собою, і натомість «припинити вбивати людей». Вболівати письменник буде за президента України. Про це Кінг написав у мереж Х.

I think Putin and Zelinsky ought to stop killing people and settle their differences mano a mano on Pay Per View. I’d love to see Mr. Z kick Putin’s ass.