«Зеленський надере дупу Путіну»: Стівен Кінг запропонував провести дуель між двома лідерами

Кінг також пропонує брати гроші за перегляд поєдинку між Зеленський і Путіним

Письменник зазначив, що хотів би подивитися як в бійці «сам на сам» переможе президент України

Американський письменник Стівен Кінг вважає, що російському диктатору Володимиру Путіну і президент України Володимир Зеленський слід влаштувати поєдинок між собою, і натомість «припинити вбивати людей». Вболівати письменник буде за президента України. Про це Кінг написав у мереж Х.

I think Putin and Zelinsky ought to stop killing people and settle their differences mano a mano on Pay Per View. I’d love to see Mr. Z kick Putin’s ass. — Stephen King (@StephenKing) May 6, 2024

Письменник зазначив, що хотів би подивитися як в бійці «сам на сам» переможе президент України. Кінг також пропонує брати гроші за перегляд поєдинку.

«Я думаю, Путіну і Зелінському варто припинити вбивати людей і залагодити свої розбіжності mano a mano з оплатою за перегляд. Я б із задоволенням подивився, як містер З надере путіну дупу», – написав Кінг.

Раніше Стівен Кінг розкритикував уряд США через затримку допомоги для України.

Нагадаємо, раніше Стівен Кінг засудив республіканців через провальне голосування допомоги Україні.