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«Зеленський надере дупу Путіну»: Стівен Кінг запропонував провести дуель між двома лідерами

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Зеленський надере дупу Путіну»: Стівен Кінг запропонував провести дуель між двома лідерами
Кінг також пропонує брати гроші за перегляд поєдинку між Зеленський і Путіним
фото з відкритих джерел

Письменник зазначив, що хотів би подивитися як в  бійці «сам на сам» переможе президент України

Американський письменник Стівен Кінг вважає, що російському диктатору Володимиру Путіну і президент України Володимир Зеленський слід влаштувати поєдинок між собою, і натомість «припинити вбивати людей». Вболівати письменник буде за президента України. Про це Кінг написав у мереж Х. 

Письменник зазначив, що хотів би подивитися як в  бійці «сам на сам» переможе президент України. Кінг також пропонує брати гроші за перегляд поєдинку.

«Я думаю, Путіну і Зелінському варто припинити вбивати людей і залагодити свої розбіжності mano a mano з оплатою за перегляд. Я б із задоволенням подивився, як містер З надере путіну дупу», – написав Кінг. 

Раніше Стівен Кінг розкритикував уряд США через затримку допомоги для України.

Нагадаємо, раніше Стівен Кінг засудив республіканців через провальне голосування допомоги Україні.

Теги: Стівен Кінг Володимир Зеленський путін

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