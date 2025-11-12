Суд виправдав зірку «Гри в кальмара» у справі про сексуальні домагання

Позивачка заявила, що вона продовжуватиме говорити правду, попри рішення суду

Суд у Південній Кореї виправдав 81-річного актора О Йон Су, відомого за роллю у серіалі «Гра в кальмара», у справі про сексуальні домагання. Раніше актор був визнаний винним і засуджений до року ув'язнення, проте він оскаржив вирок і подав апеляцію. Про це пише «Главком» з посиланням на південнокорейські ЗМІ.

Під час повторного розгляду справи вирок був скасований. Судова колегія вказала, що О Йон Су пройшов курс з питань сексуального насильства, а також висловила сумніви щодо точності спогадів жінки, яка звинувачувала його, оскільки інцидент стався давно.

Актор був виправданий, і він подякував суду за «мудре рішення». Однак жінка, яка подала позов, заявила, що вона продовжуватиме говорити правду, попри рішення суду.

Як раніше повідомлялось, 79-річного актора звинуватили в тому, що він обійняв жінку під час прогулянки й поцілував її в щоку без її згоди у 2017 році. Звинувачення проти Су були висунуті в грудні 2021 року – вже після того, як чоловік став знаменитим завдяки ролі у популярному серіалі студії Netflix.

Прокурори після з'ясування всіх обставин справи висунули проти нього перше обвинувачення в листопаді 2022 року.