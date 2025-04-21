Ексголова МЗС: Будь-яке припинення вогню США подадуть як величезну перемогу

Дипломат: Я не вірю, що найближчим часом Трамп готовий зовсім припинити цікавитися війною в Україні

Грищенко: «Заяви про те, що США можуть вийти з переговорів, – тактичний хід, спосіб дати розуміти Росії, що від неї очікується якийсь рух»

Будь-яке припинення вогню у російсько-українській війні буде подаватись Сполученими Штатами як величезна перемога. У матеріалі «Главкому» «Війна в Україні: Трамп умиває руки. Що далі?» ексміністр закордонних справ, колишній посол України в США Костянтин Грищенко назвав причини такої поведінки адміністрації Трампа.

За його словами, ймовірне припинення вогню, яке США подаватимуть своєю перемогою, дасть змогу показувати себе як сторону, від якої «все залежить у вирішенні глобальних проблем», зокрема, й проблеми війни Росії проти України.

«США наразі не готові скористатися тими засобами реального тиску на Росію в силу позиції, яку займає від самого початку Трамп і за великим рахунком більшість його команди. А це могло б бути надання нових засобів ведення військових дій, збільшення військової, матеріальної та фінансової допомоги тощо», – пояснює дипломат.

Грищенко переконаний, що єдиний засіб, про який оголошували, – це санкції. Але, за його словами, санкції вже максимально проти Росії застосовані і навіть їхнє посилення навряд чи безпосередньо і дуже швидко дасть результат.

«Тому заяви про те, що США можуть вийти з переговорів, – тактичний хід, спосіб дати розуміти Росії, що від неї очікується якийсь рух. Я не вірю, що найближчим часом Трамп готовий зовсім припинити цікавитися війною в Україні, просто рівень активності може бути інший. Хай на сьогодні це для США і не головна тема, але сама по собі проблема надто серйозна і велика, і на неї зав'язано багато чого, окрім просто припинення війни», – зауважив ексміністр.

Експосол підкреслив, що наразі невідомо, чи «серйозно ставляться» Штати до того, аби «розлучити» Росію з Китаєм, бо це все взаємопов’язано. «Як і те, яким чином буде далі формуватись позиція США щодо членства в НАТО, їхніх зобов'язань щодо НАТО, присутності американських військ в Альянсі», – підсумував він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив сподівання щодо можливої угоди України та Росії. Він заявив, що він сподівається, що Україна та Росія «укладуть угоду» вже цього тижня.

До слова, Сполучені Штати цього тижня тиснутимуть на Україну в очікуванні відповіді на ідеї адміністрації президента Штатів Дональда Трампа щодо того, як покласти край війні. Американці пропонують визнання окупації Криму та відмова від вступу України до НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Як зазначають неназвані посадовці, ідеї США були викладені в конфіденційному документі, представленому високопосадовцями адміністрації Трампа своїм українським колегам у Парижі в четвер, 17 квітня. Документом також поділилися з високопоставленими європейськими чиновниками.