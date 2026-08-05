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Ще в одній європейській столиці з'явився пам'ятник Лесі Українці

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Ще в одній європейській столиці з'явився пам'ятник Лесі Українці
Монумент відкрили на площі, названій на честь письменниці, поруч із посольством України
фото: UMUE / Спілка українок Іспанії

Автором скульптури є заслужений художник України Микола Обезюк

У Мадриді на площі Plaza de Lesya Ukrainka, названій на честь письменниці, встановили її скульптурне зображення – неподалік від посольства України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Diaspora.ua.

Автором скульптури є заслужений художник України Микола Обезюк. Митець уже відомий роботами, присвяченими Лесі Українці та встановленими на Волині – поетеса тут провела значну частину свого життя. Відкриття мадридського монумента приурочили до 155-річчя від дня народження письменниці.

Ще в одній європейській столиці з'явився пам'ятник Лесі Українці фото 1
фото: UMUE / Спілка українок Іспанії

Ідея встановити пам'ятник виникла ще у 2018 році. У 2020 році мерія Мадрида ухвалила рішення назвати одну з площ столиці іменем Українки – це стало результатом спільних зусиль посольства України в Іспанії та української діаспори. Координацію реалізації проєкту здійснювали Українська асоціація зовнішньої політики та посольство України в Іспанії.

До ювілею поетеси в Іспанії також вийшла книжка «Леся Українка – душа України» іспанського письменника Хосе Андреса Альваро Окаріса, куди увійшла збірка її творів, перекладених іспанською мовою.

Мадрид долучився до низки міст, які цього року вшанували пам'ять Лесі Українки новими монументами. Так, у лютому в угорському Годмезевашаргеї відкрили пам'ятник поетесі на новій міській площі – фінансування робіт узяло на себе посольство України в Угорщині, а скульптуру виготовили в Україні.

Ще в одній європейській столиці з'явився пам'ятник Лесі Українці фото 2
Фото: Embassy of Ukraine in Hungary / Facebook

Пам'ятники Лесі Українці є і за межами дружніх Україні країн. Зокрема, у Москві біля одного з монументів письменниці стихійно виник меморіал на згадку про жертв російського ракетного удару по Дніпру – квіти до нього несли навіть деякі росіяни, попри ризик затримання поліцією.

Лариса Косач, більш відома під псевдонімом Леся Українка, народилася 25 лютого 1871 року в Новограді-Волинському – другою з шести дітей у родині Косачів. Вона стала однією з центральних постатей української культури кінця ХІХ – початку ХХ століття й підняла українську літературу до рівня європейської. Останні роки життя письменниця провела в Єгипті та Грузії разом із чоловіком, фольклористом Климентом Квіткою. Померла Леся Українка 1 серпня 1913 року в грузинському селищі Сурамі, похована в Києві на Байковому кладовищі.

Пам'ятники Лесі Українці за кордоном

Мадридський монумент – не перший пам'ятний знак поетесі поза Україною. Найдавніший з'явився ще 1952 року в грузинському Сурамі, де Леся Українка померла, – його авторка, скульпторка Тамара Абакелія. Пам'ятники їй встановлені також у грузинських Батумі й Телаві, канадських Вінніпезі, Саскатуні та Торонто, а також в американському Клівленді. Меморіальні дошки на будинках, де жила письменниця, є в Австрії, Італії, Німеччині, Болгарії, Естонії та Єгипті – в Александрійській бібліотеці.

Нагадаємо, у Києві тим часом триває демонтаж захисних конструкцій з історичних пам'яток: захисне укриття зняли з монумента Лесі Українки на однойменній площі ще 9 липня, а зараз реставратори завершують делікатне очищення поверхні від бруду. Раніше без укриття лишилася й пам'ятка княгині Ользі на Михайлівській площі – рішення зняти захист із міських монументів у соцмережах зустріли неоднозначно.

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Теги: письменниця українка художник квіти посольство монумент українці Мадрид Леся Українка

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