На фестивалі в Сіетлі сталася стрілянина: двоє людей загинули, п'ятеро поранені

Серед п'ятьох поранених – дворічний хлопчик, підозрюваного поки не затримали

У місті Сіетл (штат Вашингтон, США) під час фестивалю їжі Bite of Seattle сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Інцидент наприкінці фестивалю, який щороку збирає сотні продавців їжі, артистів і десятки тисяч відвідувачів поблизу вежі Спейс-Нідл.

За словами речниці пожежної служби Сіетла Грейс Нуньєс, двоє людей загинули на місці. До медичного центру Harborview госпіталізували п'ятьох постраждалих, серед яких дворічний хлопчик. Також поранення отримали 56-річна жінка, яка перебуває у важкому стані, 23-річний чоловік, 39-річна та 40-річна жінки. За даними лікарні, постраждалі зазнали поранень рук, живота та ніг.

Після стрілянини поліція евакуювала територію фестивалю та закликала мешканців уникати району Сіетл-Центру. Станом на ранок інформації про затримання підозрюваного не надходило.

Губернатор штату Вашингтон Боб Фергюсон повідомив, що отримує оперативні доповіді щодо інциденту, а до допомоги місцевій поліції залучили співробітників патрульної служби штату.

Очевидці розповіли, що після перших пострілів серед відвідувачів почалася паніка. Люди кинулися тікати, ховалися у сусідніх будівлях, залишаючи на території фестивалю особисті речі та торговельні намети. За словами свідків, під час втечі люди падали, а дитячі візки перекидалися.