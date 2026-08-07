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Путін може відкрити новий фронт ще до завершення війни в Україні – WSJ

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Путін може відкрити новий фронт ще до завершення війни в Україні – WSJ
Путін може перевірити НАТО на міцність обмеженим вторгненням
фото: AP

Москва може вдатися до провокацій або обмеженого наземного вторгнення в країну НАТО

Російський диктатор Володимир Путін може спробувати розширити бойові дії на територію однієї з країн НАТО ще до завершення війни проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

За даними американської розвідки, Кремль може вдатися до більш агресивних дій проти європейських союзників України, якщо війна зайде для Росії в глухий кут. Серед можливих сценаріїв розглядають широкий спектр дій – від кібератак і локальних провокацій до обмеженого наземного вторгнення в одну з держав НАТО.

За оцінками американських аналітиків, імовірність найбільш небезпечного сценарію наразі залишається низькою, однак поступово зростає. Раніше такий варіант вважали вкрай малоймовірним, оскільки напад на державу-члена Альянсу може активувати статтю 5 Північноатлантичного договору, яка передбачає колективну оборону.

У матеріалі також зазначається, що такі оцінки з'явилися на тлі занепокоєння у США через нестачу окремих критично важливих боєприпасів, які можуть знадобитися у разі потенційного військового протистояння з Росією або Китаєм.

Розвідка США не виключає, що Путін може піти на ще більш ризиковані кроки, якщо вважатиме, що опинився у безвихідній ситуації у війні проти України.

Нагадаємо, президент Латвії Едґар Рінкевич раніше застерігав, що Москва може активізувати провокації проти країн Балтії, намагаючись таким чином випробувати рішучість НАТО. Схожі ризики бачить і президент Литви Гітанас Науседа.

За його словами, наразі Росія не має можливостей для масштабного вторгнення в держави Альянсу, однак може готувати обмежені операції, зокрема спрямовані проти критичної інфраструктури. Науседа закликав громадян не втрачати пильності та не сприймати війну як загрозу, що відбувається «десь далеко».

За інформацією Forbes, російська дронова спільнота активно готується до можливого конфлікту із Заходом. Швидке вторгнення до країн Балтії, забезпечене перевагою в БпЛА, могло б принести успіх після чотирьох років невдач в Україні. 

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Теги: путін США розвідка НАТО війна

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