Українка з Миколаєва розкрила головні недоліки життя у Варшаві

Емігрантка пояснила, чому працевлаштування в Польші у роботодавців з України – не найкращий варіант

Українка Катерина веде блог, де розповідає про життя у Польщі. Дівчина поділилася власними спостереженнями та назвала недоліки цієї країни для емігрантів. Про це пише «Главком» із посиланням на відео блогерки.

Високі ціни

Катерина мешкає у Варшаві, тож вона розповіла, що привернуло її увагу у цьому місті. За її словами, тут складно відкладати кошти, оскільки вартість життя у Варшаві висока. «Перше, ви ніколи не відкладете тут великі гроші, якщо працюєте на звичайній роботі. Тому що більша частина вашої зарплати буде йти на дорогу оренду житла і харчування», – зауважила вона.

Якість води

Українка стверджує, що у Варшаві погана якість води. До того ж про подібну проблему дівчина чула й від інших. «А вода – це взагалі те, про що всі мовчать. За півтора року проживання тут моє волосся зменшилось у густині в рази два. І що саме цікаве, та не лише в мене. Дуже багато моїх знайомих і коментаторів також жалілися на таку проблему», – сказала авторка відео.

Клімат

Одним із недоліків життя у Варшаві українка називає відсутність сонячної погоди. «Я родом з півдня України, тому в порівнянні з Миколаєвом у Варшаві для мене дуже мало сонячних днів. І, до речі, цього року навіть визначили, що грудень був одним із найпохмуріших місяців за останні роки», – розповіла інфлюєнсерка.

Робота

Катерина зауважила, що у Варшаві можуть виникнути складнощі під час пошуку роботи. Зокрема, працевлаштування у роботодавців з України – не найкращий варіант, на думку блогерки. «У більшості випадків, якщо ви потрапите тут до своїх, то до вас буде ставлення набагато гірше, ніж від поляків. Тому що, на жаль, свої наживаються на своїх. Але навіть не дивлячись на ці пункти, я просто обожнюю Варшаву», – висловилася дівчина.

Нагадаємо, українка Анастасія Шкут втрапила у неприємну пригоду під час мандрівки із Варшави до Перемишля. На зупинці у місті Жешув дівчина вибігла до вбиральні, а коли повернулася – її автобуса вже не було. Документи, багаж та особисті речі при цьому залишилися в салоні.

До слова, киянка Юлія Ковальчук повернулася до України з Польщі після тривалого перебування в цій країні. Українка розповіла, чому життя вдома краще, ніж за кордоном. Українка розповіла, що її вразила безпека на дорогах Польщі. Зокрема, вона порівняла, як водії поводяться на дорогах в Україні та за кордоном.