Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Українка з Миколаєва розкрила головні недоліки життя у Варшаві

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Українка порівняла погоду у Варшаві та Миколаєві
фото: Іnstagram.com/kiittikay

Емігрантка пояснила, чому працевлаштування в Польші у роботодавців з України – не найкращий варіант 

Українка Катерина веде блог, де розповідає про життя у Польщі. Дівчина поділилася власними спостереженнями та назвала недоліки цієї країни для емігрантів. Про це пише «Главком» із посиланням на відео блогерки.

Високі ціни

Катерина мешкає у Варшаві, тож вона розповіла, що привернуло її увагу у цьому місті. За її словами, тут складно відкладати кошти, оскільки вартість життя у Варшаві висока. «Перше, ви ніколи не відкладете тут великі гроші, якщо працюєте на звичайній роботі. Тому що більша частина вашої зарплати буде йти на дорогу оренду житла і харчування», – зауважила вона.

Якість води

Українка стверджує, що у Варшаві погана якість води. До того ж про подібну проблему дівчина чула й від інших. «А вода – це взагалі те, про що всі мовчать. За півтора року проживання тут моє волосся зменшилось у густині в рази два. І що саме цікаве, та не лише в мене. Дуже багато моїх знайомих і коментаторів також жалілися на таку проблему», – сказала авторка відео.

Клімат

Одним із недоліків життя у Варшаві українка називає відсутність сонячної погоди. «Я родом з півдня України, тому в порівнянні з Миколаєвом у Варшаві для мене дуже мало сонячних днів. І, до речі, цього року навіть визначили, що грудень був одним із найпохмуріших місяців за останні роки», – розповіла інфлюєнсерка.

Робота

Катерина зауважила, що у Варшаві можуть виникнути складнощі під час пошуку роботи. Зокрема, працевлаштування у роботодавців з України – не найкращий варіант, на думку блогерки. «У більшості випадків, якщо ви потрапите тут до своїх, то до вас буде ставлення набагато гірше, ніж від поляків. Тому що, на жаль, свої наживаються на своїх. Але навіть не дивлячись на ці пункти, я просто обожнюю Варшаву», – висловилася дівчина.

Нагадаємо, українка Анастасія Шкут втрапила у неприємну пригоду під час мандрівки із Варшави до Перемишля. На зупинці у місті Жешув дівчина вибігла до вбиральні, а коли повернулася – її автобуса вже не було. Документи, багаж та особисті речі при цьому залишилися в салоні. 

До слова, киянка Юлія Ковальчук повернулася до України з Польщі після тривалого перебування в цій країні. Українка розповіла, чому життя вдома краще, ніж за кордоном. Українка розповіла, що її вразила безпека на дорогах Польщі. Зокрема, вона порівняла, як водії поводяться на дорогах в Україні та за кордоном.

Читайте також:

Теги: українка українці за кордоном Варшава Польща Миколаїв еміграція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польські винищувачі F-16
Російська ракета змусила Польщу змінити систему оповіщення
10 серпня, 21:10
Президент Польщі підписав закон про заборону смартфонів у школах та дитсадках із 1 вересня
Школярі в Польщі більше не зможуть користуватися смартфонами: подробиці
31 липня, 03:22
Сибіга поінформував Сікорського про результати візитів президента до Великої Британії та США
Падіння російської ракети у Польщі. Сибіга провів переговори з Сікорським
30 липня, 14:43
Напад на українців у Польщі
Коли ксенофобія перестає бути соромом. Італійський урок для Польщі
29 липня, 09:14
Юрко Юрченко розповів про недоліки життя в країнах ЄС
Український співак пояснив, чому вступ в ЄС шкідливий
27 липня, 16:58
Учасники вистави «Непрочитані» у Варшаві
Засновник «Фенікса» та актор після гастролей не повернулися до України
25 липня, 08:53
Постраждалих немає
У Миколаєві через атаку РФ пошкоджено дві АЗС
20 липня, 09:56
Зеленський анонсував перезавантаження відносин із Польщею
Зеленський оголосив п'ять кроків для зближення України та Польщі
17 липня, 20:31
Польща готує жорсткіше покарання для військових
Міністр оборони Польщі пояснив, чому країна змінює військове законодавство за прикладом України
15 липня, 09:58

Життя

Українка з Миколаєва розкрила головні недоліки життя у Варшаві
Українка з Миколаєва розкрила головні недоліки життя у Варшаві
Біля станції «Вернадського» зникли усі пінгвіни: полярники розкрили причину
Біля станції «Вернадського» зникли усі пінгвіни: полярники розкрили причину
На Закарпатті кондитери приготували торт розміром з квартиру (фото)
На Закарпатті кондитери приготували торт розміром з квартиру (фото)
Найавторитетніший гороскоп на 12 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Найавторитетніший гороскоп на 12 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Подружжя з Києва купило хату у селі та вразило мережу її перевітленням (відео)
Подружжя з Києва купило хату у селі та вразило мережу її перевітленням (відео)
«Слуга народу» Грищук розлучається з дружиною-акторкою після 11 років шлюбу
«Слуга народу» Грищук розлучається з дружиною-акторкою після 11 років шлюбу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
190K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
69K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua