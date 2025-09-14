Головна Скотч Життя
search button user button menu button

У 78 років – геймерка: переселенка з Донеччини грає у шутери і стримить

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Наразі Людмила живе в Центрі соціальної адаптації людей з інвалідністю «Океан Добра»
фото: suspilne.media

Людмила Кулакова захопилася комп’ютерними іграми 17 років тому

Людмилі Кулаковий 78 років і вона – геймерка. Грає у онлайн-шутери, стрімить і мріє назбирати на новий комп'ютер. Старий, як і майже всі речі, залишився у Білозерському на Донеччині, звідки жінку евакуювали українські військові. Наразі вона живе у Дніпрі в центрі соціальної адаптації людей з інвалідністю «Океан Добра». Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

17 років тому, згадує Людмила, захопилась комп'ютерними іграми. Навчив онук.

«Не тільки в Counter-Strike граю, я граю в усі комп'ютерні ігри. Найбільше мені подобається наша українська Metro Exodus. Штук п'ять-шість у мене завжди відкриті ігри. Вони дуже добре допомагають для нервової системи, тим паче у моєму віці», – говорить Людмила.

«Багато хто не вірить, кажуть: «Бабуся, маразм має бути. У неї руки повинні труситися». Але у мене руки ніколи не тремтять. Нормальні. Деменції немає, Альцгеймера немає. Реагую на все реально. Так, звичайно, прикро, що не вірять. А я говорю: я ще вас переживу. Ще з вашими онуками буду грати».

Згодом, каже, почала записувати відео під час гри.

«У кожній грі своя тактика. Я сама її вигадую, сама вираховую за секундами, де можна зробити постріл, де не можна, де взагалі краще промовчати. Багато хто неправильно робить, кидає гранату світло-шумову. Все – видав себе», – каже Людмила.

Наразі Людмила живе в Центрі соціальної адаптації людей з інвалідністю «Океан Добра». Одяг – усе, що встигла взяти з дому.

«Днів вісім я, мабуть, нічого не їла. Але я вже не мала бажання їсти. А ніде нічого було взяти. Все закрите, все розбите. Мене сильно КАБ налякав, і коли я опинилася біля білого автобуса, і молоденький цей солдатик мене на рученята підняв на цей автобус… Було жахливо. І це єдині люди, які мене врятували. Я на все життя це запам'ятаю», – ділиться Людмила.

Людмилі Кулаковий 78 років і вона – геймерка

1 вересня Людмила відсвяткувала свій 78-й день народження, каже: мріє про новий комп'ютер і повернення до світу відеоігор.

Нагадаємо, оглядач сайту про відеоігри Eurogamer Брендан Колдвелл каже, що дизайн української гри Stalker 2 містив «проблиски українського націоналізму» через те, що в ній показували коробку сірників із кольорами українського прапора та макове поле як місця поховання полеглих воїнів. Про це він написав у своєму огляді.

Колдвелл нагадує, що гру створили під час російсько-української війни і що деякі її розробники загинули.

Також у популярній грі Minecraft з’явилася нова, незвична для мільйонів гравців локалізація – галицький діалект. Оновлення засноване на спрощеній системі різних місцевих говірок і вже привертає увагу своїми унікальними назвами.

Читайте також:

Теги: інтернет переселенці Дніпро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами міського голови Дніпра, англійський мастиф Абу помер цієї ночі
Мер Дніпра повідомив про втрату близького друга
11 вересня, 09:15
Росія завдала комбінованого удару по Україні: головне за ніч
Росія завдала комбінованого удару по Україні: головне за ніч
7 вересня, 07:10
Компанія Microsoft повідомила про пошкодження кількох міжнародних підводних кабелів у Червоному морі
У Червоному морі пошкоджено підводні кабелі: Microsoft попереджає про перебої в роботі
7 вересня, 01:38
Звичні лопата, кайло та мотика тепер називаються рискаль, дзюбак та сапка
«Мольфари», «шкілєти» та «дзюбак»: у Minecraft з'явилася локалізація галицьким діалектом
5 вересня, 12:42
Уночі росіяни атакували Дніпро
У Дніпрі окупанти вдарили по підприємству
5 вересня, 07:51
Продовження виплат відбудеться автоматично, додатково звертатись за ними не потрібно
Кабмін продовжив виплати на проживання для найбільш вразливих категорій ВПО
26 серпня, 22:01
Марта, дівчинка, яка втекла з Донецька, каже, що її рідне місто схоже на Північну Корею
The Times розповів історію українки про життя в окупації
26 серпня, 01:43
ЗСУ повернули український прапор у звільнене село
ЗСУ повернули контроль над Зеленим Гаєм на Донеччині
23 серпня, 20:50
Українці стали більше більше витрачати грошей
Українці почали більше витрачати грошей: як зріс середній чек
21 серпня, 13:25

Життя

У 78 років – геймерка: переселенка з Донеччини грає у шутери і стримить
У 78 років – геймерка: переселенка з Донеччини грає у шутери і стримить
Louis Vuitton випустив гаманець-лобстер за майже $7,5 тис
Louis Vuitton випустив гаманець-лобстер за майже $7,5 тис
Через вбивство Чарлі Кірка знято з ефіру епізод «Південного парку»
Через вбивство Чарлі Кірка знято з ефіру епізод «Південного парку»
Замість коментарів про смерть Кірка Трамп розповів про будівництво бального залу
Замість коментарів про смерть Кірка Трамп розповів про будівництво бального залу
У родині американця вперше за 108 років народиться дівчинка
У родині американця вперше за 108 років народиться дівчинка
Археологічна сенсація в Австрії: знайдено унікальні пам’ятки епохи неоліту
Археологічна сенсація в Австрії: знайдено унікальні пам’ятки епохи неоліту

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Сьогодні, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
Вчора, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
Вчора, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua