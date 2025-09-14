У 78 років – геймерка: переселенка з Донеччини грає у шутери і стримить

Людмила Кулакова захопилася комп’ютерними іграми 17 років тому

Людмилі Кулаковий 78 років і вона – геймерка. Грає у онлайн-шутери, стрімить і мріє назбирати на новий комп'ютер. Старий, як і майже всі речі, залишився у Білозерському на Донеччині, звідки жінку евакуювали українські військові. Наразі вона живе у Дніпрі в центрі соціальної адаптації людей з інвалідністю «Океан Добра». Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

17 років тому, згадує Людмила, захопилась комп'ютерними іграми. Навчив онук.

«Не тільки в Counter-Strike граю, я граю в усі комп'ютерні ігри. Найбільше мені подобається наша українська Metro Exodus. Штук п'ять-шість у мене завжди відкриті ігри. Вони дуже добре допомагають для нервової системи, тим паче у моєму віці», – говорить Людмила.

«Багато хто не вірить, кажуть: «Бабуся, маразм має бути. У неї руки повинні труситися». Але у мене руки ніколи не тремтять. Нормальні. Деменції немає, Альцгеймера немає. Реагую на все реально. Так, звичайно, прикро, що не вірять. А я говорю: я ще вас переживу. Ще з вашими онуками буду грати».

Згодом, каже, почала записувати відео під час гри.

«У кожній грі своя тактика. Я сама її вигадую, сама вираховую за секундами, де можна зробити постріл, де не можна, де взагалі краще промовчати. Багато хто неправильно робить, кидає гранату світло-шумову. Все – видав себе», – каже Людмила.

Наразі Людмила живе в Центрі соціальної адаптації людей з інвалідністю «Океан Добра». Одяг – усе, що встигла взяти з дому.

«Днів вісім я, мабуть, нічого не їла. Але я вже не мала бажання їсти. А ніде нічого було взяти. Все закрите, все розбите. Мене сильно КАБ налякав, і коли я опинилася біля білого автобуса, і молоденький цей солдатик мене на рученята підняв на цей автобус… Було жахливо. І це єдині люди, які мене врятували. Я на все життя це запам'ятаю», – ділиться Людмила.

Людмилі Кулаковий 78 років і вона – геймерка

1 вересня Людмила відсвяткувала свій 78-й день народження, каже: мріє про новий комп'ютер і повернення до світу відеоігор.

Нагадаємо, оглядач сайту про відеоігри Eurogamer Брендан Колдвелл каже, що дизайн української гри Stalker 2 містив «проблиски українського націоналізму» через те, що в ній показували коробку сірників із кольорами українського прапора та макове поле як місця поховання полеглих воїнів. Про це він написав у своєму огляді.

Колдвелл нагадує, що гру створили під час російсько-української війни і що деякі її розробники загинули.

Також у популярній грі Minecraft з’явилася нова, незвична для мільйонів гравців локалізація – галицький діалект. Оновлення засноване на спрощеній системі різних місцевих говірок і вже привертає увагу своїми унікальними назвами.