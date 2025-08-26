The Times розповів історію українки про життя в окупації

Марта, дівчинка, яка втекла з Донецька, каже, що її рідне місто схоже на Північну Корею

Після 2014 року Росія використовувала окуповані території як плацдарм для підготовки повномасштабного вторгнення

Коли Росія розпочала війну на Донбасі у 2014 році, Марті було лише сім. Її сім'я, рятуючись від бойових дій у Маріуполі, переїхала до рідного Донецька, який вже був під контролем проросійських бойовиків. Через одинадцять років дівчина наважилася на складну втечу, про що розповіла виданню The Times, передає «Главком».

Марта згадує, як у 2014 році її шокував російський пропагандистський плакат у Донецьку з написом: «Донецьк – це завжди Росія, ми – один народ». З часом навчання у школі перетворилося на суцільну пропаганду, а її батьки повірили в російські наративи. На жаль, це призвело до розколу в родині: Марта не знає, що з її матір'ю, яка досі живе в окупованому Маріуполі. Мама заблокувала її, а брат не відповів на повідомлення дівчини.

За словами Марти, після 2014 року Росія використовувала окуповані території як плацдарм для підготовки повномасштабного вторгнення. Згодом, після псевдореферендумів та анексії українських територій, місцевих жителів почали примушувати отримувати російські паспорти, без яких неможливо отримати доступ до основних послуг.

З початком повномасштабної війни, Марта вирішила тікати. Вона почала таємно вчити українську мову і зв'язалася зі своєю тіткою в Києві. У свій 18-й день народження дівчина зібрала речі, сіла в орендовану машину і попрямувала до Ростова в Росії. Звідти, завдяки допомозі організації «Helping to Leave», вона мала їхати поїздом до Мінська, а потім – до Києва.

Проте на кордоні Білорусі та України Марті відмовили у в'їзді через відсутність необхідних документів. Їй довелося повернутися до Мінська і чекати, доки посольство все оформить. Вона змогла розслабитися лише тоді, коли дісталася залізничного вокзалу в Києві.

«Донецьк, місто, де я народилася, перетворився на Північну Корею. А Київ – це місто, яке дало мені притулок», – сказала дівчина. Зараз вона живе з тіткою, відвідує психотерапію і готується вступати до університету. Марта сподівається, що її рідне місто колись повернеться під контроль України, і вірить, що багато українців під окупацією чекають на це.

Нагадаємо, окуповані міста Донбасу, зокрема Донецьк і Макіївка, переживають катастрофічну кризу водопостачання. За відсутності води та нормальної роботи комунальних служб регіон зіткнувся з серйозними проблемами антисанітарії, яка загрожує спалахом епідемій. Місцеві жителі у соцмережах поодиноко розповідають про критичну ситуацію в окупації, яка може перетворитися на зону гуманітарного лиха.

Також у тимчасово окупованому Маріуполі майже повністю обміліло Старокримське водосховище. Окрім дефіциту води, є загроза втрати риби та водних екосистем.

До слова, так званий ексспікер парламенту самопроголошеної «ДНР» Андрій Пургін заявив, що у Донецьку деградує міське середовище. Усе через росіян, котрі перебралися сюди жити. Як інформує «Главком», фрагмент інтерв’ю із Пургіним оприлюднив журналіст і військовослужбовець Юрій Бутусов.

Так, за словами Андрія Пургіна», в Донецьку залишилося тільки 25% корінного населення. Решта виїхали з «міста троянд», і їх замінили росіяни. А господарюють нові мешканці украй погано.