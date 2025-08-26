Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

The Times розповів історію українки про життя в окупації

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
The Times розповів історію українки про життя в окупації
Марта, дівчинка, яка втекла з Донецька, каже, що її рідне місто схоже на Північну Корею
фото з відкритих джерел

Після 2014 року Росія використовувала окуповані території як плацдарм для підготовки повномасштабного вторгнення

Коли Росія розпочала війну на Донбасі у 2014 році, Марті було лише сім. Її сім'я, рятуючись від бойових дій у Маріуполі, переїхала до рідного Донецька, який вже був під контролем проросійських бойовиків. Через одинадцять років дівчина наважилася на складну втечу, про що розповіла виданню The Times, передає «Главком».

Марта згадує, як у 2014 році її шокував російський пропагандистський плакат у Донецьку з написом: «Донецьк – це завжди Росія, ми – один народ». З часом навчання у школі перетворилося на суцільну пропаганду, а її батьки повірили в російські наративи. На жаль, це призвело до розколу в родині: Марта не знає, що з її матір'ю, яка досі живе в окупованому Маріуполі. Мама заблокувала її, а брат не відповів на повідомлення дівчини.

За словами Марти, після 2014 року Росія використовувала окуповані території як плацдарм для підготовки повномасштабного вторгнення. Згодом, після псевдореферендумів та анексії українських територій, місцевих жителів почали примушувати отримувати російські паспорти, без яких неможливо отримати доступ до основних послуг.

З початком повномасштабної війни, Марта вирішила тікати. Вона почала таємно вчити українську мову і зв'язалася зі своєю тіткою в Києві. У свій 18-й день народження дівчина зібрала речі, сіла в орендовану машину і попрямувала до Ростова в Росії. Звідти, завдяки допомозі організації «Helping to Leave», вона мала їхати поїздом до Мінська, а потім – до Києва.

Проте на кордоні Білорусі та України Марті відмовили у в'їзді через відсутність необхідних документів. Їй довелося повернутися до Мінська і чекати, доки посольство все оформить. Вона змогла розслабитися лише тоді, коли дісталася залізничного вокзалу в Києві.

«Донецьк, місто, де я народилася, перетворився на Північну Корею. А Київ – це місто, яке дало мені притулок», – сказала дівчина. Зараз вона живе з тіткою, відвідує психотерапію і готується вступати до університету. Марта сподівається, що її рідне місто колись повернеться під контроль України, і вірить, що багато українців під окупацією чекають на це.

Нагадаємо, окуповані міста Донбасу, зокрема Донецьк і Макіївка, переживають катастрофічну кризу водопостачання. За відсутності води та нормальної роботи комунальних служб регіон зіткнувся з серйозними проблемами антисанітарії, яка загрожує спалахом епідемій. Місцеві жителі у соцмережах поодиноко розповідають про критичну ситуацію в окупації, яка може перетворитися на зону гуманітарного лиха.

Також у тимчасово окупованому Маріуполі майже повністю обміліло Старокримське водосховище. Окрім дефіциту води, є загроза втрати риби та водних екосистем.

До слова, так званий ексспікер парламенту самопроголошеної «ДНР» Андрій Пургін заявив, що у Донецьку деградує міське середовище. Усе через росіян, котрі перебралися сюди жити. Як інформує «Главком», фрагмент інтерв’ю із Пургіним оприлюднив журналіст і військовослужбовець Юрій Бутусов.

Так, за словами Андрія Пургіна», в Донецьку залишилося тільки 25% корінного населення. Решта виїхали з «міста троянд», і їх замінили росіяни. А господарюють нові мешканці украй погано.

Теги: переселенці Донецьк окуповані території

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жителі ТОТ змушені виживати без води
Гуманітарна катастрофа. Люди знову тікають з окупованого Донбасу
1 серпня, 12:48
Трамп заявив, що угода між Україною та Росією передбачає обмін територіями
Трамп заявив, що угода між Україною та Росією передбачає обмін територіями
8 серпня, 23:35
Російська влада не отримала обіцянки припинити військову підтримку України
Москва отримала «дуже вигідну пропозицію» від США: ЗМІ озвучили деталі
7 серпня, 14:47
Спроби Януковича повернути власність виявилися безуспішними
Росія «націоналізувала» нерухомість сина Януковича у Донецьку
13 серпня, 13:08
Чоловік не зорієнтувався в лісі та заблукав
Поліцейські розшукали чотирьох дітей, які разом із батьком заблукали в лісі
11 серпня, 21:03
За програмою «єОселя» держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для ВПО та жителів прифронтових територій
Уряд ухвалив перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів
13 серпня, 18:57
В окупованому Єнакієве розгорілася масштабна пожежа після атаки БпЛА
Окуповане Єнакієве масовано атакували безпілотники
14 серпня, 23:56
В окупованому Донецьку пролунали вибухи
Окупований Донецьк масовано атакували безпілотники
18 серпня, 02:39
Зеленський поспілкувався з журналістами після переговорів у Білому домі
Питання територій ми залишимо між мною та Путіним – Зеленський
19 серпня, 02:37

Події в Україні

The Times розповів історію українки про життя в окупації
The Times розповів історію українки про життя в окупації
Трамп про дрони в Україні: це «нова форма війни»
Трамп про дрони в Україні: це «нова форма війни»
Лінія фронту станом на 25 серпня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 25 серпня 2025. Зведення Генштабу
Зустріч Зеленського і Келлога, заява Трампа про гарантії безпеки. Головне за 25 серпня
Зустріч Зеленського і Келлога, заява Трампа про гарантії безпеки. Головне за 25 серпня
У Дніпрі на дитину впала інсталяція стільця: дівчинка у реанімації
У Дніпрі на дитину впала інсталяція стільця: дівчинка у реанімації
На Рівненщині у пункті збору мобілізованих помер чоловік
На Рівненщині у пункті збору мобілізованих помер чоловік

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2025
28K
«Псяча мова». Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла про ставлення до російської
8511
Прогноз магнітних бур на 25-27 серпня: якою буде сонячна активність
6226
Втрати ворога станом на 25 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
4228
Російський спортсмен зник безвісти під час запливу в Босфорі

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Вчора, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua