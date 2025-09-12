Герой Stalker 2 навчатиме українців мінній безпеці

Один з персонажів комп’ютерної гри буде навчати українців мінній безпеці, з особливою увагою до підлітків

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) спільно з героєм гри Stalker 2: Heart of Chornobyl Скіфом запустили спільний проєкт, присвячений мінній безпеці. Проєкт має на меті підвищити обізнаність українців щодо мінної загрози, адже, за даними ДСНС, близько 23% території України потенційно небезпечні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

В рамках проєкту герой Скіф демонструє, як правильно поводитися з вибухонебезпечними предметами, закликаючи до обережності. Він наголошує, що не варто торкатися нічого підозрілого, оскільки навіть одна помилка може стати фатальною.

Особлива увага приділяється підліткам віком 14–17 років, оскільки, згідно з даними ЮНІСЕФ та Rating Group, саме ця група найчастіше потрапляє у ризикові ситуації, пов'язані з мінною небезпекою.

Нагадаємо, оглядач сайту про відеоігри Eurogamer Брендан Колдвелл каже, що дизайн української гри Stalker 2 містив «проблиски українського націоналізму» через те, що в ній показували коробку сірників із кольорами українського прапора та макове поле як місця поховання полеглих воїнів. Про це він написав у своєму огляді.

Колдвелл нагадує, що гру створили під час російсько-української війни і що деякі її розробники загинули.