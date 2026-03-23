Британія оцінила загрозу ударів Ірану по країнах Європи

Якщо підтвердиться здатність Ірану завдавати ударів на 4000 км, це означатиме, що майже всі країни Європи опиняються в зоні потенційного ураження

Лондон не має даних про підготовку ударів Ірану по Європі

Велика Британія не має даних про те, що Іран планує або здатен завдати ракетних ударів по Європі. Про це заявив міністр у справах житла, громад та місцевого самоврядування Великої Британії Стів Рід, повідомляє «Главком» .

«Немає жодної оцінки, яка б підтверджувала сказане», – сказав він, коментуючи заяви Ізраїлю про можливі удари Ірану по європейських містах.

За словами Ріда, британській стороні також невідомо про наміри Тегерана атакувати Європу.

«Мені невідома жодна оцінка того, що вони взагалі намагаються атакувати Європу, не кажучи вже про те, що вони могли б це зробити, якби спробували», – додав він.

До слова, Іран фактично продемонстрував можливість уражати цілі на відстані щонайменше 4000 км, що теоретично ставить під загрозу майже всю Європу. У відносній безпеці залишається лише Португалія.

Якщо підтвердиться здатність Ірану завдавати ударів на 4000 км, це означатиме, що майже всі країни Європи опиняються в зоні потенційного ураження. Частково поза досяжністю можуть залишатися лише Португалія, а також окремі райони Іспанії, Франції та Великої Британії.