Головна Світ Політика
search button user button menu button

Британія оцінила загрозу ударів Ірану по країнах Європи

glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Якщо підтвердиться здатність Ірану завдавати ударів на 4000 км, це означатиме, що майже всі країни Європи опиняються в зоні потенційного ураження
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Лондон не має даних про підготовку ударів Ірану по Європі

Велика Британія не має даних про те, що Іран планує або здатен завдати ракетних ударів по Європі. Про це заявив міністр у справах житла, громад та місцевого самоврядування Великої Британії Стів Рід, повідомляє «Главком» .

«Немає жодної оцінки, яка б підтверджувала сказане», – сказав він, коментуючи заяви Ізраїлю про можливі удари Ірану по європейських містах.

За словами Ріда, британській стороні також невідомо про наміри Тегерана атакувати Європу.

«Мені невідома жодна оцінка того, що вони взагалі намагаються атакувати Європу, не кажучи вже про те, що вони могли б це зробити, якби спробували», – додав він.

До слова, Іран фактично продемонстрував можливість уражати цілі на відстані щонайменше 4000 км, що теоретично ставить під загрозу майже всю Європу. У відносній безпеці залишається лише Португалія.

Якщо підтвердиться здатність Ірану завдавати ударів на 4000 км, це означатиме, що майже всі країни Європи опиняються в зоні потенційного ураження. Частково поза досяжністю можуть залишатися лише Португалія, а також окремі райони Іспанії, Франції та Великої Британії.

Теги: Іран Європа Велика Британія ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua