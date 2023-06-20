Підрив Каховської ГЕС. У Болгарію і Туреччину течією принесло понад 150 мертвих дельфінів

На затопленій території проживало близько 20 тисяч особин диких тварин

Унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС до берегів Болгарії та Туреччини течією принесло понад 150 мертвих дельфінів із України. Також продовжує гинути риба. Такі дані навів керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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«На берегах Чорного моря в Болгарії та Туреччині знаходять тіла дельфінів з українських берегів. Зафіксовано понад 150 офіційних випадків. Не виключено, що течія принесе в ці країни косуль, лисиць та зайців з південного регіону України. На затопленій території проживало близько 20 тисяч особин диких тварин», – написав він.

Зазначається, що 95 тисяч тонн риби загинуло в Каховському водосховищі, яке обміліло внаслідок підриву ГЕС. Плями мастила й нафти вагою не менше 150 тонн дрейфують по Дніпру і можуть дістатись до Середземного моря.

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«Більше 50 тисяч гектарів українських лісів затоплено і щонайменше половина з них загине. Це більше, ніж площа лісів Ісландії. За екоцид має бути жорстка відповідальність для російських терористів», – написав керівник Офісу президента.

Раніше повідомлялося, що Україна починає підраховувати збитки від підриву росіянами дамби Каховської гідроелектростанції: за попередніми даними, сума збитків, завданих довкіллю, вже перевищила $1,5 млрд. Знищення ГЕС також вплине на аграрний сектор – його втрати можуть становити до $10 млрд у найближчі п'ять років.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.