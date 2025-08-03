У Китаї дайвер вижив після п’яти днів у затопленій печері

Першими словами врятуваного чоловіка до рятувальників стали: «У вас є сигарета?»

У Китаї 40-річний чоловік дивом вижив після того, як провів п’ять днів під водою в затопленій печері. Про це повідомляє South China Morning Post, передає «Главком».

Інцидент стався 19 липня в місті Фужун, що в регіоні Сянсі провінції Хунань. Чоловік, який займався дайвінгом на аматорському рівні, разом із другом занурився в місцеву річку, але зник уже за кілька хвилин. Занурення відбувалося в місці, де річка перетинає складну мережу підводних печер, глибина яких подекуди сягає десятків метрів.

Пошуково-рятувальні служби одразу розпочали операцію. До неї долучили професійних водолазів, однак протягом п’яти діб жодних слідів зниклого не було. Лише на п’ятий день водолази виявили чоловіка живим у підводній печері.

Капітан рятувальної групи Тянь Янлін розповів, що чоловік вижив завдяки повітряній кишені, яка утворилася в одній із печер. Там він міг дихати, попри те, що залишався на значній глибині.

Як згодом зізнався сам дайвер, він повністю втратив відчуття часу і харчувався сирою рибою. Після порятунку постраждалий був у задовільному стані та зміг самостійно дістатися до машини швидкої допомоги.

Першими його словами до рятувальників стали: «У вас є сигарета?»

Раніше ми писали, що перший у Китаї людиноподібний робот був прийнятий до аспірантури Шанхайської театральної академії, що викликало сенсацію у соціальних мережах. Про це пише South China Morning Post, передає «Главком».

Робот на ім’я Сюеба 01 (Xueba 01), розроблений Університетом науки і техніки Шанхаю спільно з DroidUp Robotics, тепер офіційно є аспірантом.

Ім’я робота – «Сюеба» – є популярним китайським сленговим словом для позначення відмінника, відомого своїми високими оцінками та глибокими знаннями. Гуманоїд виглядає як «вродливий дорослий чоловік» зростом 1,75 м, має силіконову шкіру, що дозволяє відтворювати деталізовані вирази обличчя, і спілкується з людьми мандаринською мовою. Раніше його попередня версія посіла третє місце в першому у світі напівмарафоні серед гуманоїдів.