Українка розповіла, скільки коштує життя в Іспанії та назвала найбільші витрати

Українка Люсі мешкає в Іспанії декілька років

Люсі покинула свій дім в Україні через війну. Наразі вона мешкає в Іспанії та ділиться своїм досвідом еміграції в блозі у TikTok. В одному зі своїх відео дівчина розповіла, скільки грошей витрачає на життя в Іспанії щомісяця, пише «Главком».

За словами Люсі, найбільша витрата в Іспанії – оренда квартири. «Перше – це квартира. Вона коштує €750 плюс лічильники. Загалом виходить десь €900–950 на місяць», – пояснила дівчина.

Також блогерка витрачає кошти на авто, зокрема на бензин – €50-60. Більше витрат на автівку немає, якщо вона не ламається. «Ще один пункт – дрібні витрати. Якщо чесно, це дуже спірна сума, бо іноді за місяць ми можемо витратити багато, а буває й нічого. Близько €300», – зазначила українка.

Люсі ходить до спортзалу, однак ці витрати покриває компанія. «За нього ми платимо €40-45, але мені компанія компенсує спорт. Якщо вам компанія цього не компенсує, тоді додамо ці €45 до загальної суми», – сказала вона.

Блогерка має й інші витрати, наприклад, на продукти – €500-600 на місяць. «Ще ми дуже часто замовляємо доставку – €100. Це середня сума на доставку», – додала емігрантка.

Крім цього, дівчина має кота, тож на нього витрачає €100-150 на місяць. Загалом щомісяця Люсі витрачає €2 100-2 500 тис.

Нагадаємо, українка Ірина Федорчук назвала недоліки життя в Іспанії та розповіла, що після півтора року життя в цій країні зрозуміла, що вона, не кожному підійде для еміграції.