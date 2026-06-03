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Майбутня королева Іспанії пройшла військову підготовку (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Іспанська принцеса завершила базову підготовку десантниць 
фото: El Pais
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Спадкоємиця престолу стала першим членом королівської родини, яка пройшла курс стрибків з парашутом

Принцеса Астурійська Леонор, майбутня королева Іспанії, завершила базову підготовку десантниць. Вона стала першою серед іспанських монархів, хто опанував парашутну справу – ні її батько, чинний король Феліпе VI, ні дідусь Хуан Карлос I не проходили подібних тренувань під час своєї військової служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на іспанське видання «El Pais».

Повідомляється, що навчання відубвалося у Військовій школі парашутистів у Мурсії на південному сході країни як важливе доповнення до програми Вищої академії повітряних та космічних сил у Сан-Хав'єрі.

Навчальний план тривав два тижні і вимагав від спадкоємиці престолу максимальної віддачі нарівні з іншими курсантами:

  • Складання нормативів: Принцеса пройшла посилений фізичний тест.
  • Наземна імітація: Курсанти тренувалися стрибати з висотної вежі навчального полігону для імітації падіння.
  • Техніка приземлення: Особливу увагу приділяли урокам з правильного групування тіла під час дотику з землею.
  • Практичні стрибки: Програма передбачала реальні десантування з автоматичним розкриттям купола з висоти 400 м, зокрема й у нічний час.

Разом із близько 50 своїми однокурсниками з Повітряних сил, Сухопутних військ, Військово-морських сил та Цивільної гвардії принцеса Леонор успішно склала іспити, отримавши офіційний диплом та нагрудний значок десантника.

Парашутний курс став фінальним акордом у трирічній епопеї військового вишколу спадкоємиці. Леонор розпочала армійську кар'єру у 17 років із Загальновійськової академії в Сарагосі, після чого провела кілька місяців у навчальному плаванні у складі Військово-морських сил. Військову освіту завершено, і вже у вересні цього року майбутня королева розпочне навчання за цивільною спеціальністю «Політологія» на кампусі Державного університету імені Карлоса III в Гетафе (Мадрид).

Зауважимо, як старша донька короля Феліпе VI та королеви Летиції, Леонор є першою в черзі на престол. Після коронації вона автоматично обійме посаду Верховного головнокомандувача Збройних сил Іспанії.

«Главком» писав, що спадкоємиця нідерландського престолу принцеса Амалія офіційно розпочала службу в Королівських повітряних силах. 

Нагадаємо, минулого року принцеса Нідерландів Амалія розпочала навчання як резервістка у збройних силах у коледжі Defensity College. Їй було присвоєно найнижчі звання в особовому складі збройних сил: матрос третього класу Королівського військово-морського флоту та солдат третього класу Королівської армії та Королівських повітряних сил.

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Теги: військові навчання Іспанія

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