Таємниця розкішного життя Януковича випадково спливла під час кримінальних розбірок у РФ

Колишній президент України Віктор Янукович та його найближче оточення роками жили на широку ногу, а масштаби їхніх статків і розкоші неодноразово ставали предметом розслідувань українських правоохоронців. Тепер шокуючі цифри та подробиці про майно і витрати цих людей оприлюднюють уже й у Росії. «Главком» із посиланням на публікацію в «НСН» розповідає, як і чим розплачувався експрезидент-утікач із головним путінським співаком у розпал Революції Гідності.

Так, 16 червня 2026 року колишній адміністратор Олега Газманова Андрій Ковальов у Хорошевському районному суді Москви заявив, що одним із найдорожчих виступів артиста був новорічний корпоратив для Віктора Януковича, за який нібито було отримано $60 тис. За курсом на кінець 2013 року це була космічна сума.

Свідчення прозвучали під час розгляду справи проти колишнього директора Газманова Дмитра Царенка, якого обвинувачують у шахрайстві під час організації концертів артиста. Російське слідство звинувачує Царенка у масштабному шахрайстві. За версією обвинувачення, він організовував виступи Газманова, брав гроші в обхід офіційної компанії артиста і встиг привласнити щонайменше 15 мільйонів рублів. Саме під час з'ясування того, як і куди рухалися тіньові грошові потоки, свідок і згадав про щедрість українського президента-втікача.

За словами Ковальова, оплата за «елітний» корпоратив Януковича здійснювалася виключно «чорним налом». Адміністратор Газманова заявив, що особисто отримував пачки доларів готівкою за цей виступ.

При цьому джерелом інформації про гонорар є виключно показання свідка Ковальова в суді, а не якісь оприлюднені фінансові документи.

Оприлюднений факт вкотре підкреслює повний відрив тодішньої української верхівки від реальності. Поки «Беркут» бив студентів, а мільйони українців мерзли на барикадах, виборюючи європейське майбутнє, Янукович замовляв за десятки тисяч доларів російських артистів, які згодом стали палкими прихильниками анексії Криму та повномасштабної війни проти України.

Нагадаємо, нещодавно пішов під воду знаменитий корабель-ресторан Януковича в Межигір'ї. У мережі з'явилися кадри стрімкого підтоплення розкішного дебаркадера «Ґалеон», який свого часу став одним із головних символів корупційного марнославства президента-втікача.