Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Янукович під час Майдану злив Газманову $60 тис.: подробиці з суду

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
google social img telegram social img facebook social img
Внутрішні розбірки у Москві витягли на світ брудні секрети президента-втікача Януковича
фото: УНІАН

Таємниця розкішного життя Януковича випадково спливла під час кримінальних розбірок у РФ

Колишній президент України Віктор Янукович та його найближче оточення роками жили на широку ногу, а масштаби їхніх статків і розкоші неодноразово ставали предметом розслідувань українських правоохоронців. Тепер шокуючі цифри та подробиці про майно і витрати цих людей оприлюднюють уже й у Росії. «Главком» із посиланням на публікацію в «НСН» розповідає, як і чим розплачувався експрезидент-утікач із головним путінським співаком у розпал Революції Гідності.

Так, 16 червня 2026 року колишній адміністратор Олега Газманова Андрій Ковальов у Хорошевському районному суді Москви заявив, що одним із найдорожчих виступів артиста був новорічний корпоратив для Віктора Януковича, за який нібито було отримано $60 тис. За курсом на кінець 2013 року це була космічна сума.

Свідчення прозвучали під час розгляду справи проти колишнього директора Газманова Дмитра Царенка, якого обвинувачують у шахрайстві під час організації концертів артиста. Російське слідство звинувачує Царенка у масштабному шахрайстві. За версією обвинувачення, він організовував виступи Газманова, брав гроші в обхід офіційної компанії артиста і встиг привласнити щонайменше 15 мільйонів рублів. Саме під час з'ясування того, як і куди рухалися тіньові грошові потоки, свідок і згадав про щедрість українського президента-втікача.

За словами Ковальова, оплата за «елітний» корпоратив Януковича здійснювалася виключно «чорним налом». Адміністратор Газманова заявив, що особисто отримував пачки доларів готівкою за цей виступ.

При цьому джерелом інформації про гонорар є виключно показання свідка Ковальова в суді, а не якісь оприлюднені фінансові документи.

Оприлюднений факт вкотре підкреслює повний відрив тодішньої української верхівки від реальності. Поки «Беркут» бив студентів, а мільйони українців мерзли на барикадах, виборюючи європейське майбутнє, Янукович замовляв за десятки тисяч доларів російських артистів, які згодом стали палкими прихильниками анексії Криму та повномасштабної війни проти України.

Нагадаємо, нещодавно пішов під воду знаменитий корабель-ресторан Януковича в Межигір'ї. У мережі з'явилися кадри стрімкого підтоплення розкішного дебаркадера «Ґалеон», який свого часу став одним із головних символів корупційного марнославства президента-втікача. 

Читайте також:

Теги: Віктор Янукович суд корупція в Україні Небесна сотня (Євромайдан) політика Газманов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Життя

Янукович під час Майдану злив Газманову $60 тис.: подробиці з суду
Янукович під час Майдану злив Газманову $60 тис.: подробиці з суду
Киянки-довгожительки назвали суми своїх пенсій та підірвали мережу
Киянки-довгожительки назвали суми своїх пенсій та підірвали мережу
Мерц зробив Трампу особливий сюрприз (фото)
Мерц зробив Трампу особливий сюрприз (фото)
Садовий розповів, як заробляв перші гроші у 16 років
Садовий розповів, як заробляв перші гроші у 16 років
Мер Львова зізнався, скільки заробляє та куди витрачає зарплату
Мер Львова зізнався, скільки заробляє та куди витрачає зарплату
Археологи розкрили секрет поховання давньоєгипетської еліти
Археологи розкрили секрет поховання давньоєгипетської еліти

Новини

Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
Сьогодні, 11:18
Спалах Еболи в Конго став третім найсмертоноснішим в історії країни
Сьогодні, 09:47
Російські військові вивозять родини з окупованого Криму. Речник ВМС пояснив, що відбувається
Сьогодні, 08:30
У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
Вчора, 14:12
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
Вчора, 09:15
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 15 червня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua