Міжнародні авіакомпанії скасували рейси до Венесуели після попередження США про ризики безпеки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Reuters

Попередження FAA прозвучало на тлі масового нарощування американської військової присутності у Карибському регіоні

Три провідні міжнародні авіакомпанії – Gol (Бразилія), Avianca (Колумбія) та TAP Air Portugal скасували свої рейси з Каракаса. Це сталося після попередження Федерального управління цивільної авіації США (FAA) про «потенційно небезпечну ситуацію» у повітряному просторі Венесуели. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

У Колумбії офіційно підтвердили, що умови над Майкетією є небезпечними для цивільної авіації. TAP Air Portugal повідомила про скасування рейсів, запланованих на суботу та наступний вівторок, зазначивши, що рішення ухвалене через застереження США.

Крім того, іспанська Iberia заявила про призупинення рейсів до Каракаса з понеділка «до подальшого повідомлення», хоча рейс до Мадрида в суботу таки вилетів. Авіакомпанії Copa Airlines та Wingo поки продовжують виконувати польоти.

Попередження FAA прозвучало на тлі масового нарощування американської військової присутності у Карибському регіоні, включаючи авіаносець USS Gerald R. Ford, інші військові кораблі та винищувачі F-35.

Варто зазначити, за повідомленням Reuters, Сполучені Штати готуються розпочати новий етап операцій, пов’язаних із Венесуелою, у найближчі дні.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не відкидає можливості проведення наземної військової операції американськими військами на території Венесуели. Водночас він висловив готовність особисто зателефонувати венесуельському лідеру Ніколасу Мадуро.

Також повідомлялось, що влада Венесуели готує відповідь на випадок наземної операції США.

До слова, у Карибське море зайшов авіаносець США Gerald R. Ford. Це значно посилило американське військове угруповання в регіоні, яке тепер налічує понад 10 бойових кораблів та близько 12 тисяч військовослужбовців. 

