Умєров прокоментував інформацію про «схвалення» плану США для завершення війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Умєров прокоментував інформацію про «схвалення» плану США для завершення війни
Посадовець підкреслив, що наразі тривають консультації з американською делегацією
фото: Рустем Умєров

Секретар РНБО стверджує, що не давав оцінок чи погоджень жодному з пунктів плану

Публікації у ЗМІ інформації про «погодження» чи «вилучення пунктів» з американського плану для завершення війни не відповідають дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Секретар РНБО наголосив, що наразі тривають консультації з американською делегацією. Він зазначив, що під час відрядження до Сполучених Штатів не давав оцінок чи погоджень жодному з пунктів плану.

«Під час відрядження до Сполучених Штатів моя задача була технічною – організація зустрічей і підготовка діалогу. Жодних оцінок чи тим більше погоджень будь-яких пунктів я не надавав. Це не входить до моїх повноважень і не відповідає процедурі. Учора відбулася розмова Президента України з американською делегацією, уповноваженою президентом Трампом. Сьогодні ця робота продовжується у Києві вже на технічному рівні між командами. Ми уважно вивчаємо всі пропозиції партнерів, очікуючи такого ж коректного ставлення до української позиції», – каже він.

Публікації у ЗМІ про нібито «погодження» чи «вилучення пунктів» не мають нічого спільного з реальністю. Це приклади неперевіреної інформації, яка виникла поза контекстом консультацій.

Умєров прокоментував інформацію про «схвалення» плану США для завершення війни фото 1

За словами Умєрова, Україна «виважено» опрацьовує пропозиції партнерів. «Ми виважено опрацьовуємо пропозиції партнерів у межах незмінних принципів України – суверенітет, безпека людей і справедливий мир», – підсумував посадовець.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

До слова, план Сполучених Штатів для завершення війни в Україні вперше містить гарантії безпеки, засновані на пʼятій статті Статуту НАТО. Це зобов'язуватиме США та європейських союзників розглядати майбутню агресію проти України як напад на всю «трансатлантичну спільноту».

Раніше The Wall Street Journal писав, що Україна нібито внесла суттєву зміну в один із ключових пунктів мирного плану США, виключивши перевірку міжнародної допомоги. Як пише видання, американські чиновники заявили, що інші умови також будуть ретельно узгоджуватись з Києвом. При цьому, за словами прессекретарки президента США Керолайн Лівітт, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров схвалив «більшу частину плану» на переговорах.

