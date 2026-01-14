Прямі контакти між Тегераном і Вашингтоном зупинені – Reuters

Дипломатичний канал між сторонами заморозили на тлі погроз США

Прямі контакти між іранською та американською сторонами були припинені на тлі заяв президента США Дональда Трампа щодо можливого втручання у ситуацію в Ірані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За інформацією джерела, прямі переговори між міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі та спеціальним посланником США Стівом Віткоффом були зупинені. Це, за словами співрозмовника агентства, свідчить про зростання напруженості між сторонами.

Посадовець зазначив, що погрози з боку Вашингтона підривають дипломатичні зусилля та унеможливлюють продовження контактів. Потенційні зустрічі між Аракчі та Віткоффом, які мали бути присвячені пошуку дипломатичного врегулювання багаторічного ядерного спору, були скасовані.

Окремо джерело в уряді Ізраїлю повідомило, що пізно ввечері у вівторок кабінет прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу поінформували про можливість падіння чинного режиму в Ірані або втручання США у внутрішні процеси в країні.

Інший високопоставлений іранський посадовець на умовах анонімності заявив, що Тегеран звернувся до союзників США в регіоні з проханням запобігти можливому нападу Вашингтона на Іран.

Раніше повідомлялося, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф таємно зустрівся з колишнім спадкоємним принцом Ірану у вигнанні Резою Пахлаві. За даними Axios, це була перша зустріч на високому рівні між представниками іранської опозиції та адміністрацією Дональда Трампа з початку протестів в Ірані.

Пахлаві, син шаха, поваленого під час Ісламської революції 1979 року, перебуває у США та позиціонує себе як потенційний «перехідний» лідер у разі падіння чинного режиму. Також повідомлялося, що в Білому домі обговорюють варіанти реагування на події в Ірані.