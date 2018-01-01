Скончался первый украинский космонавт Леонид Каденюк

Астронавту было 67 лет

Сегодня, в возрасте 67 лет умер первый космонавт Украины Леонид Каденюк. Он скоропостижно скончался в столичном парке Царское Село. Медики не успели прибыть на место, чтобы помочь астронавту, пишет «Главком». В последние годы он консультировал главу Национального космического агентства Украины, а также выступал президентом

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Леонид Каденюк

Астронавту было 67 лет

Сегодня, в возрасте 67 лет умер первый космонавт Украины Леонид Каденюк. Он скоропостижно скончался в столичном парке Царское Село. Медики не успели прибыть на место, чтобы помочь астронавту, пишет «Главком».

В последние годы он консультировал главу Национального космического агентства Украины, а также выступал президентом Аэрокосмического общества Украины, которое популяризирует авиацию и космонавтику.

В 1995 году Леонид Каденюк был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Он совершил космический полет на американском шаттле «Колумбия» с 19 ноября по 5 декабря 1997 года в качестве специалиста по полезной нагрузке. Во время полета выполнял биологические эксперименты совместного украинского-американского опыта с тремя видами растений: репа, соя и мох.

Через 12 лет после полета он написал книгу «Миссия космос», над которой работал без помощи журналистов и писателей.