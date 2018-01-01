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    Скончался первый украинский космонавт Леонид Каденюк

    Астронавту было 67 лет
    Сегодня, в возрасте 67 лет умер первый космонавт Украины Леонид Каденюк. Он скоропостижно скончался в столичном парке Царское Село. Медики не успели прибыть на место, чтобы помочь астронавту, пишет «Главком». В последние годы он консультировал главу Национального космического агентства Украины, а также выступал президентом
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 11:53
    • Розсилка
    Леонид Каденюк
    Леонид Каденюк

    Астронавту было 67 лет

    Сегодня, в возрасте 67 лет умер первый космонавт Украины Леонид Каденюк. Он скоропостижно скончался в столичном парке Царское Село. Медики не успели прибыть на место, чтобы помочь астронавту, пишет «Главком».

    В последние годы он консультировал главу Национального космического агентства Украины, а также выступал президентом Аэрокосмического общества Украины, которое популяризирует авиацию и космонавтику.

    В 1995 году Леонид Каденюк был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Он совершил космический полет на американском шаттле «Колумбия» с 19 ноября по 5 декабря 1997 года в качестве специалиста по полезной нагрузке. Во время полета выполнял биологические эксперименты совместного украинского-американского опыта с тремя видами растений: репа, соя и мох.

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    Скончался первый украинский космонавт Леонид Каденюк
    Скончался первый украинский космонавт Леонид Каденюк
    Скончался первый украинский космонавт Леонид Каденюк
    Скончался первый украинский космонавт Леонид Каденюк
    Скончался первый украинский космонавт Леонид Каденюк
    Скончался первый украинский космонавт Леонид Каденюк
    Скончался первый украинский космонавт Леонид Каденюк

    Через 12 лет после полета он написал книгу «Миссия космос», над которой работал без помощи журналистов и писателей.

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