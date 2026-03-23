Атака на Одещину та Кіровоградщину, уражено порт у Росії: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Атака на Одещину та Кіровоградщину, уражено порт у Росії: головне за ніч
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин у ніч на 23 березня 2026 року

Париж обрав нового мера, у Ленінградській області уражено нафтовий порт, на Кіровоградщині постраждала жінка через атаку дронів, Одещина перебувала під масованим ударом БпЛА, а парламент КНДР переобрав Кім Чен Ина.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 23 березня:

У Ленінградській області уражено один із найбільших нафтових портів РФ

У ніч на 23 березня Ленінградська область РФ зазнала атаки безпілотників. У порту Приморськ пошкоджено резервуар із паливом, що спричинило пожежу. Персонал евакуювали, тривають роботи з ліквідації наслідків. За даними влади, над регіоном нібито збили близько 35 дронів.

Кіровоградщину атакували дрони

Російські війська атакували Кіровоградську область ударними безпілотниками. У Знам’янці поранено жінку, її госпіталізували. Також пошкоджено приватні будинки у Знам’янці та Олександрії. Влада повідомила, що триває обстеження руйнувань і підрахунок збитків.

На Одещині лунали вибухи

Увечері 22 березня Одеська область опинилася під масованою атакою дронів. За повідомленнями, у напрямку регіону рухалося понад 20 безпілотників. Унаслідок атаки в області працювала протиповітряна оборона. Станом на пізній вечір вибухи тривали.

Париж обрав нового мера

У столиці Франції на муніципальних виборах переміг кандидат від Соціалістичної партії Еммануель Грегуар. Він має офіційно очолити місто після затвердження міською радою 29 березня. Після оголошення результатів політик виступив із промовою, подякувавши виборцям за підтримку. 

Парламент КНДР переобрав Кім Чен Ина главою державних справ

Верховні народні збори КНДР переобрали Кім Чен Ина на посаду голови державних справ. Рішення ухвалили під час засідання в Пхеньяні. 

Інші важливі новини: 

  1. Росіяни попросили США відновити видачу віз на території РФ.
  2. Британія оцінила загрозу ударів Ірану по країнах Європи.
  3. США та Саудівська Аравія намагаються втримати хуситів від вступу у війну на боці Ірану.
     
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 березня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 23 березня 2026
Атака на Одещину та Кіровоградщину, уражено порт у Росії: головне за ніч
Весняно-літній наступ: аналітики ISW оцінили реальні шанси росіян
На Кіровоградщині через атаку дронів травмована жінка, пошкоджено будинки
Лінія фронту станом на 22 березня 2026. Зведення Генштабу
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
Вчора, 21:05
Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
Вчора, 15:59
У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
20 березня, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
20 березня, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
20 березня, 17:02

