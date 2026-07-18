Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Українська вчена розкрила реалії виховання дітей у школах Намібії (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Руслана Радчук: «Якщо ви гадаєте, що виховання – це просто ритуал, ви помиляєтесь»
фото: Ruslana Radchuk /Facebook

Українка розповіла про особливості виховання та навчання дітей у Намбії

Українська вчена та популяризаторка науки Руслана Радчук нині перебуває в Африці. На своїй сторінці у Facebook викладачка поділилася спостереженнями про виховання та навчання дітей у Намібії, пише «Главком».

Виховання дітей у Намібії

Українка стверджує, що учні в школах Намбії залишаються найвихованішими та найщасливішими попри складні умови життя
Українка стверджує, що учні в школах Намбії залишаються найвихованішими та найщасливішими попри складні умови життя
фото: Ruslana Radchuk /Facebook

Руслана Радчук розповіла про початкову школу в Намібії, де 150 дітей навчаються у складних умовах у гуртожитку при навчальному закладі. Та попри це учні, як стверджує українка, залишаються найвихованішими та найщасливішими.

«Так ось. Це найвихованіші, найщасливіші, найсумлінніші, найспокійніші, найлагідніші діти, яких я зустрічала у світі. Я вже казала найвихованіші? Я можу повторити ще разів десять. А я училка, я дітей бачила багато різних. Заходиш у клас – радісно вітають. Кажу: «Сіли й затихли», – вони сіли й затихли, «пишіть» – пишуть, «рахуйте» – рахують, на перерві бігають нормально, як усі діти. Поряд будуємо нове приміщення, кажеш: «Туди не лізьте», – ніхто не лізе», – розповіла вона.

Руслана Радчук з дитиною на руках у Намбії
Руслана Радчук з дитиною на руках у Намбії
фото: Ruslana Radchuk /Facebook

Також учена розповіла і про менших дітей, навівши в приклад хлопчика віком, який часто згадують як «кризу трьох років». Та, за словами жінки, дитина жодного разу не вередувала.

Порівнявши поведінку наших дітей, Руслана Радчук припустила, що українці щось втрачають у вихованні. «Навіть трирічний мужчина, з яким мені пощастило познайомитись, а це головний вередувальний вік, та хоч би тобі пискнув або вереднув, так ні, ходить собі й займається своїми справами. Даєш їжу – їсть, кладеш спати – спить, посадив у ночви – миється, «ходи сюди» – біжить обніматись, «йди побігати» – йде собі бігає. Причому я ж не просто якась чужа тьотка, я странна біла мавпа, але на ручки обніматись йде запросто. Ми щось явно робимо не так!» – додала вона.

Чому серед дітей в африканських школах немає конфліктів

Українська вчена розкрила реалії виховання дітей у школах Намібії (фото) фото 1
фото: Ruslana Radchuk /Facebook

Пояснюючи свої спостереження, учена навела кілька фактів на спростування того, що виховання слухняності дорівнює «дресуванню покірного населення» та суперечить демократичним цінностям.

Вона нагадала рейтинг індексу демократії в Намібії (58 місце) і в Україні (92 місце). Водночас викладачка зауважила, що Намібія – це країна з тяжкими природними умовами, де територія вдвічі більша за Німеччину, а населення сягає кількох мільйонів.

Учні Намбії живуть в гуртожитках при школах
Учні Намбії живуть в гуртожитках при школах
фото: Ruslana Radchuk /Facebook

«Я багато балакала з вчителями. Вони чітко розуміють, що діти вразливі до аб’юзу, вони також чітко розрізняють просто слухняних і вільних вихованих дітей і борються за останніх. Якщо ви гадаєте, що виховання – це просто ритуал, ви помиляєтесь», – зауважила науковиця.

Руслана Радчук пояснила, що тутешні вчителі мають чимало завдань, адже вони відповідальні за 150 дітей та мають у наймі нянь, кухарів та прибиральниць. 

Учні в Намбії живуть у гуртожитках, де із своїми мисками, замотані в рушники, стають у чергу, отримують ковшики теплої води і йдуть митися
Учні в Намбії живуть у гуртожитках, де із своїми мисками, замотані в рушники, стають у чергу, отримують ковшики теплої води і йдуть митися
фото: Ruslana Radchuk /Facebook

У той час є лише один кран із водою, два вогнища й чотири гаражі, де ночують діти, а кожен день їх треба годувати (пʼять разів), навчати тощо.

«Їдальні, пральні, душових немає. Є лише 150 тазиків, 150 стільців і 150 тарілок. Діти повинні розуміти ваші команди: узяли стільці й пішли на місце, де дають їжу. Поставили стільці в певному порядку, стали в чергу, отримали їжу, поїли (руками), кожен помив свою тарілку, узяли стільці й понесли в гуртожиток. Помийка: діти приходять із тазиками, замотані в рушники, стають у чергу, отримують ковшики теплої води і йдуть митися. Воду, нагадую, гріють на кострищі. Нагадую, у вас 150 учнів початкової школи і три-чотири жіночки, що наглядають. У вас немає ресурсів, щоб рознімати хуліганів, встановлювати чергу, домивати кожного, чекати, доки хтось доїсть, нагадувати помити руки», – пояснила українка.

Українська вчена розкрила реалії виховання дітей у школах Намібії (фото) фото 2
фото: Ruslana Radchuk /Facebook

За таких умов діти вже самостійно вчаться виконувати чимало завдань, знають, що та в якій послідовності робити. Тож часу на вирішення конфліктів між дітьми немає, адже й самих непорозумінь немає. «Булінг суворо припиняють. А конфлікти? «Повторіть ваше питання, місс Радчук. Ми не розуміємо, про що ви?» – написала українка.

Як влаштовані школи в Намібії

Українська вчена розкрила реалії виховання дітей у школах Намібії (фото) фото 3
фото: Ruslana Radchuk /Facebook

За словами Руслани Радчук, діти в школах Намібії живуть у гуртожитках, а не приходять на навчання з дому через особливості проживання населення. «Там дуже мало компактних населених пунктів, до яких ми звикли. На півночі країни це розкидані по великій території маленькі місця для проживання. Деякі учні справді ходять ногами до школи кілометрів п’ять – сім в один бік. Відповідно, тут типова система – це школи-гуртожитки. Дітей відправляють у такий інтернат із дошкільного віку на цілий навчальний рік. На канікулах забирають додому», – розповіла вона.

Українська вчена розкрила реалії виховання дітей у школах Намібії (фото) фото 4
фото: Ruslana Radchuk /Facebook

У Намібії є як приватні, так і державні школи. Приватні навчальні заклади платні, однак вартість невисока. До того ж у таких школах краща якість освіти, тому батьки намагаються влаштувати дитину саме сюди. Також Радчук зауважила, що один навчальний «період» у Намібії триває дві з половиною години без перерви, як і для дошкільнят. А після перерви повторюється ще один такий «період».

Нагадаємо, Фінляндія спрямувала для усунення кризи в сфері освіти понад €200 млн. Уряд також відреагував на падіння освіти в країні низкою нововведень у школах та організації навчання. У Фінляндії визнали, що компетентності без дисципліни, вчителя-лідера та твердих знань призводять до деградації освіти. Тож для відновлення освіти було прийнято ряд дій урядом Фінляндії.

Читайте також:

Теги: вихователь вчитель Африка школа школярі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Боротьба з Еболою опинилася під загрозою через продовольчу кризу
Пацієнти з Еболою почали масово тікати з лікарень через голод
19 червня, 20:22
Окупант Стевіс був тричі поранений, але всі поранення були легкими
Троє камерунців поїхали в РФ грати у футбол, а потрапили на війну: з фронту повернувся лише один
22 червня, 11:53
До державної системи вже підключено тисячі шкіл
Міносвіти назвало найкращу альтернативу приватним освітнім застосункам
27 червня, 20:15
Сервіс «Переведення дитини в нову школу» доступний винятково для комунальних шкіл Києва
Перевести дитину в іншу школу тепер можна онлайн: як працює новий сервіс у Києві
24 червня, 15:32
Приміщення Кам'янець-Подільського міськрайонного суду
На Хмельниччині вчитель побив 11-річного учня через сувенірний ніж
12 липня, 16:40
Африканці стверджують, що свідомо підписали контракти з Міністерством оборони РФ
Полонені в Україні африканці назвали єдину причину, чому хочуть до Росії
13 липня, 12:02
Значних пошкоджень зазнала будівля школи: зруйновано частину покрівлі, вибито вікна та пошкоджено фасад
У Дарницькому районі Києва через атаку РФ пошкоджено школу та спортивну інфраструктуру
14 липня, 10:33
Переможець матчу вперше в історії вийшов до 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026
Канада та Південна Африка визначили першого учасника 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026
29 червня, 00:07
Повстанці в Малі
У Малі атаковано колону з понад 200 російських бойовиків
10 липня, 09:36

Життя

Українська вчена розкрила реалії виховання дітей у школах Намібії (фото)
Українська вчена розкрила реалії виховання дітей у школах Намібії (фото)
Українка чесно розповіла про чотири роки життя в Канаді
Українка чесно розповіла про чотири роки життя в Канаді
Пивний магнат Мацола одружив сина і показав фото з весілля
Пивний магнат Мацола одружив сина і показав фото з весілля
У відомого ведучого під час атаки на Вишневе дотла згорів Range Rover
У відомого ведучого під час атаки на Вишневе дотла згорів Range Rover
Російський обстріл знищив реквізит і декорації відомої вистави Ірми Вітовської
Російський обстріл знищив реквізит і декорації відомої вистави Ірми Вітовської
Найавторитетніший гороскоп на 19 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Найавторитетніший гороскоп на 19 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 липня: ситуація на фронті
183K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 липня 2026
98K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
66K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра
61K
Саміт НАТО ледь не опинився під ударом. Російська ракета змусила підняти системи Patriot

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
Вчора, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua