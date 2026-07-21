«Роблять домашнє прямо на колінах». Українка розповіла, як влаштована освіта в Намібії

Українська вчена пояснила, які методи навчання у школах Намібії є зайвими

Українська вчена та викладачка Руслана Радчук поділилася спостереженнями про систему освіти в Намібії, що на південному заході Африки. Вона розповіла про особливості навчання в місцевих школах у своєму блозі у Facebook, передає «Главком».

Так, у Намібії батьки частіше віддають дітей у приватні школи, оскільки там кращий рівень освіти. До того ж у таких закладах школярі навчаються англійською мовою. Цією мовою спілкуються між собою і діти, а вчителі викладають предмети. «Уроки починаються о 8:00 і тривають чотири уроки по 40 хвилин без перерви. Після перерви ще два-чотири уроки. По кожному предмету ведеться зошит. Деякі вправи копіюють і вклеюють у зошити», – пояснила викладачка.

У Намібії батьки частіше віддають дітей у приватні школи фото: Ruslana Radchuk /Facebook

У приватних школах Намібії вчителі ставляться до навчального плану відповідально, тож можуть проводити уроки й на вихідних, якщо не встигають усе робити. «Вчителі помітно нервують, якщо ми вклинюємося зі своєю ініціативою. У них навчальний план, до якого вони дуже серйозно ставляться. Якщо вони не встигають програму за тиждень, то проводять уроки на вихідних. Увечері діти роблять домашні завдання в гуртожитку прямо на колінах або на стільчику», – розповіла вчена. До слова, діти живуть у гуртожитку при школі.

У приватних школах Намібії вчителі ставляться відповідально до навчального плану фото: Ruslana Radchuk /Facebook

Водночас знання учнів перевіряють кожного уроку. На думку українки, такі методи є зайвими. «Це майже завжди 10 письмових вправ (або списати з дошки, або копія на листку). Вчитель контролює або одразу на уроці, або після уроків. Фіксує кількість правильних відповідей. В кінці чверті виводить середню оцінку. Діти сприймають це як належне і навіть не намагаються списувати один в одного. Завдання оцінюються буквально на кожному уроці. Як на мій смак, забагато і зачасто», – зауважила вона.

фото: Ruslana Radchuk /Facebook

Однак, попри складні природні та життєві умови, Радчук відзначила рівень та ставлення до навчання у школах Намібії. «Але дуже сильно відчувається, що це школа і тут вчаться: вчителі на уроках гарно вдягнені, діти в шкільній формі, наскільки це можливо», – вважає українка.

У приватних школах Намібії навчаються англійською мовою фото: Ruslana Radchuk /Facebook

Нагадаємо, вчена Руслана Радчук розповіла про початкову школу в Намібії, де 150 дітей навчаються у складних умовах у гуртожитку при навчальному закладі. Та попри це учні, як стверджує українка, залишаються найвихованішими та найщасливішими. Також українка пояснила, чому серед дітей в африканських школах немає конфліктів.

Зокрема, Руслана Радчук пояснювала, що у Намібії є як приватні, так і державні школи. Приватні навчальні заклади платні, однак вартість невисока. До того ж у таких школах краща якість освіти, тому батьки намагаються влаштувати дитину саме сюди. Також Радчук зауважила, що один навчальний «період» у Намібії триває дві з половиною години без перерви, як і для дошкільнят. А після перерви повторюється ще один такий «період».