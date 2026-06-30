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28-річна українська акторка народила первістка та показала малюка (фото)

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Клавдія Дрозд народила сина
скриншот з відео

Імені новонародженого сина Клавдія Дрозд поки не назвала

Відома українська акторка Клавдія Дрозд уперше стала мамою. Актриса повідомила, що народила сина, та показала перші світлини з новонародженим. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram акторки.

Радісною новиною 28-річна знаменитість поділилася у своїх соцмережах. Вона опублікувала відео, в якому спочатку постає з уже помітно округлим животом, а в наступному кадрі тримає на руках свого малюка.

28-річна українська акторка народила первістка та показала малюка (фото) фото 1
фото: namedklavdiia/Instagram

Як розповіла Клавдія Дрозд, син народився на 40-му тижні вагітності. Водночас точну дату пологів акторка не розкрила. «От би і в житті так само швидко. 40 тижнів і 2 дні, і якихось 4 години і ми зустрілися», – пожартувала вона.

Імені новонародженого сина Клавдія Дрозд також поки не назвала. Водночас вона вирішила не приховувати обличчя дитини та поділилася першими сімейними світлинами.

У коментарях прихильники та колеги вже привітали акторку з поповненням у родині. Теплі побажання їй залишили Анна Сагайдачна, Анна Кошмал, Андрій Федінчик, Анна Саліванчук та інші представники українського шоу-бізнесу.

Нагадаємо, подружжя українських акторів Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк вперше стануть батьками. Тривалий час зірка лікувалася, тому приймала препарати через хронічні головні болі. Тоді подружжя не могло планувати вагітність. Однак лікарі обрали для Тишкевич інші медикаменти, з якими вона мала шанс завагітніти.

Також відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка нещодавно повідомила про першу вагітність, розкрила стать первістка.

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Теги: вагітність акторка

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