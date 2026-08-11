На Закарпатті кондитери приготували торт розміром з квартиру (фото)

Частину торта після встановлення рекорду передали у дитячий будинок і психоневрологічний інтернат

Вага торта-рекордсмена сягнула 750 кг

На Закарпатті встановили кулінарний рекорд. Кондитери створили торт площею близько 24 кв. м. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар керівниці Національного реєстру рекордів України Лани Вєтрової виданню «Уп. Життя».

Як повідомила Лана Вєтрова, рекорд встановили у селі Сусково Мукачівського району у відпочинковому комплексі «Forest Stream». Кондитери спекли торт-медівник площею 23,55 кв. м та вагою близько 750 кг. Водночас ширина торта складає півтора метра, а довжина 12 м.

«Медівник приготували за класичним рецептом, але мене найбільше вразив високий естетичний рівень торта. Одна справа приготувати шедевр на 1–2 кг, й зовсім інша – спекти такий великий десерт, дотримуючись найвищих стандартів», – розповіла експертка.

Цей рекорд внесли до категорії «Кулінарне мистецтво». За словами Лани Вєтрової, українці полюбляють готувати великі страви. «Українці вміють не просто готувати, а й дуже люблять пригощати. До речі, саме торти – одна з найпопулярніших категорій серед рецептів», – сказала вона.

У відпочинковому комплексі, де приготували торт, розповіли, що для створення масштабного десерту використали велику кількість тіста, крему, горіхів, а також 370 літрів сметани. За словами авторів торта, на підготовку цього рекорду довелося витратити 2,5 місяця.

До слова, після встановлення рекорду торт розрізали та роздали між працівниками. А частину десерту віддали у дитячий будинок і психоневрологічний інтернат.

Нагадаємо, у Харкові місцева кав'ярня Makers приготували гігантський полуничний тірамісу. Крондитери створили десерт вагою 18 кг. Минулого разу у закладі приготували полуничний тірамісу вагою 9 кг. Відвідувачів запрошували дегустувати десерт із крем-содою.