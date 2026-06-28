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Відома українська акторка вагітна первістком

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Клавдія Дрозд вагітна первістком
фото: namedklavdiia/Instagram

28-річна зірка серіалу «Реванш» повідомила радісну новину у соцмережах

Українська акторка Клавдія Дрозд, відома глядачам за ролями в серіалах «Реванш» та «Впізнай мене», вагітна первістком. Як інформує «Главком», радісною новиною 28-річна зірка поділилася у соцмережах. Акторка опублікувала в Instagram ніжні фото, на яких, зокрема, позує у чорному боді.

Відома українська акторка вагітна первістком фото 1

Подробиць Клавдія Дрозд розкривати не стала, а фотографії підписала доволі лаконічно.

Відома українська акторка вагітна первістком фото 2

«Не розказую про плани, а ставлю перед фактом: в процесі над дууже важливим проєктом», – написала акторка.

Відома українська акторка вагітна первістком фото 3

Фанати та колеги Клавдії привітали її у коментарях. Зокрема, свій коментар залишили зірка серіалу «Парочка слідчих» Тетяна Злова, а також акторка та ведуча Даша Трегубова.

Відома українська акторка вагітна первістком фото 4

Нагадаємо, подружжя українських акторів Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк вперше стануть батьками. Тривалий час зірка лікувалася, тому приймала препарати через хронічні головні болі. Тоді подружжя не могло планувати вагітність. Однак лікарі обрали для Тишкевич інші медикаменти, з якими вона мала шанс завагітніти.

Також відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка нещодавно повідомила про першу вагітність, розкрила стать первістка.

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Теги: діти вагітність акторка

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Життя

Відома українська акторка вагітна первістком
Відома українська акторка вагітна первістком
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