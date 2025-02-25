Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Автор фрази про русскій воєнний корабль розказав, як воскресли морпіхи зі Зміїного

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Автор фрази про русскій воєнний корабль розказав, як воскресли морпіхи зі Зміїного
Роман Грибов зауважив, що острів Зміїний є стратегічним об’єктом
фото: Роман Грибов/Facebook

«Ми послали крейсер і відразу попрощалися один з одним…»

Автор легендарної фрази про русскій воєнний корабль, старший сержант Роман Грибов повідомив, як відбувався його обмін із російського полону та що сталося з українськими морпіхами, яких 24 лютого 2022 року вважали загиблими на острові Зміїний. Про це він розповів в інтерв'ю «Главкому».

«Мій обмін був першим (від моменту повномасштабного вторгнення РФ, – «Главком»). Він був, як би сказати, якийсь неофіційний: нас не зустрічали ЗМІ, ніхто не викладав відео в соцмережі. Я потрапив на обмін разом з рятувальниками одеського загону «Сапфір», яких послали на острів Зміїний забирати наші тіла, адже в медіа нас відразу 24 лютого «поховали»», – зауважив морський піхотинець.

Військовий розповів, що на момент повернення з полону ще не існувало нормативів, які дозволяли військовим не повертатися на службу, тому він звернувся до своєї частини, де йому надали сім днів відпустки.

«Мені пощастило відпочити трохи більше, бо за мене попросив Ігор Табурець, голова нашої Черкаської військово-цивільної адміністрації. Нагороджуючи відзнакою «За заслуги перед Черкащиною», він спитав, чого би я хотів? Я відповів, що хочу ще трохи побути у відпустці. Тоді Табурець зв’язався з моїм командуванням, і мені дали ще один тиждень», – розповів старший сержант.

Роман Грибов додав, що перед Новим 2022 роком у морської піхоти були навчання на острові Зміїний, адже він є стратегічним об’єктом, розташованим на межі територіальних вод України. Водночас він зауважив, що, попри його стратегічне значення, Зміїний не був належним чином озброєний:

«Зараз я не бачу, якою була там наша роль, підрозділу морських піхотинців. Що ми могли зробити проти російських кораблів, коли найбільший калібр, який ми мали, – це була зенітна установка 23-го калібру, яка будь-якому кораблю ніякої шкоди не може завдати? На той момент я був командиром відділення ПЗРК (переносний зенітно-ракетний комплекс) «Ігла». Тобто з авіацією ми ще якось могли боротися, а з крейсером – ніяк; це те саме, що з палкою на танк іти».

Військовий також пригадав, що сталося після того, як виголосив фразу про русскій воєнний корабль: «Ми попрощалися один з одним, бо не уявляли, що вихід з такої ситуації можливий – по нас добре гатила їхня авіація, а спершу крейсер нас «збадьорив» своїми 30-каліберними гарматами».

Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року до захисників острова Зміїний наблизилися російські військові кораблі: ракетний крейсер «Москва», фрегат «Адмірал Ессен» і патрульний корабель «Василь Биков». Гарнізону острова запропонували здатися. Однак українські прикордонники та морпіхи рішуче відмовилися, відповівши короткою, але знаковою фразою: «Російський корабель, йди на х*й!». У відповідь російські сили завдали масованого ракетно-артилерійського удару по гарнізону.

Згодом стало відомо, що військові, які протистояли російським окупантам на острові Зміїний, залишилися живими і потрапили до полону. А вже 6 березня 2022 року в мережі з’явилося фото автора фрази про «русскій воєнний корабль». Виявилося, що легендарного морського піхотинця звуть Роман Грибов, а родом він із Золотоноші, що на Черкащині. У кінці березня звільнений з російського полону військовий повернувся на батьківщину, в Черкаську область. Голова Черкаської ОВА вручив йому відзнаку «За заслуги перед Черкащиною».

Читайте також:

Теги: Роман Грибов морська піхота корабль Україна військові війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Без США неможливо забезпечити реальних гарантій безпеки України
Що чекає на Україну у наступні шість місяців?
12 лютого, 12:15
Володимир Зеленський та прем’єр Словаччини Роберт Фіцо
МЗС України відреагувало на скандальні заяви Фіцо про Зеленського та рекомендувало йому «подивитися у дзеркало»
29 сiчня, 06:35
Уламки «Шахеда» пошкодили балкон в одній із квартир
У Черкасах уламки безпілотника пошкодили багатоповерхівку
31 сiчня, 09:53
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 35709 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
Втрати ворога станом на 2 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
2 лютого, 08:11
Росіяни запевнили, що проблем із медичним забезпеченням і харчуванням не мали, над ними ніхто не знущався
Лубінець показав російських полонених перед обміном: що вони говорять
8 лютого, 17:50
Молодь, яка підпише спеціальний контракт отримає багато пільг
Спеціальні військові контракти для молоді до 25 років: нардеп розповів деталі
8 лютого, 22:13
Іноземні військові в українській армії проходитимуть перевірку на поліграфі
Іноземні військові в українській армії проходитимуть перевірку на поліграфі
12 лютого, 13:41
Мережа аптек «Подорожник» сформувала сторінку фармкомпанії, яка з 2014 року працює в окупації
Відома українська мережа аптек визнала «ДНР» на своєму сайті (фото)
18 лютого, 19:25
Роберт Фіцо звинуватив Зеленського в нібито небажанні проводити вибори
«У Росії були причини». Фіцо виправдав вторгнення окупантів в Україну
22 лютого, 14:54

Суспільство

Герой України Геннадій Матуляк. Льотчик, який ціною життя врятував людей під Києвом
Герой України Геннадій Матуляк. Льотчик, який ціною життя врятував людей під Києвом
Автор фрази про русскій воєнний корабль розказав, як воскресли морпіхи зі Зміїного
Автор фрази про русскій воєнний корабль розказав, як воскресли морпіхи зі Зміїного
Безробітний у формі поліції «жартував» на заправці. Суд застосував суворе покарання
Безробітний у формі поліції «жартував» на заправці. Суд застосував суворе покарання
Букет від адвоката: суддя Кіровоградщини скаржиться на подарунок до Дня закоханих
Букет від адвоката: суддя Кіровоградщини скаржиться на подарунок до Дня закоханих
Повернувся зі Швеції, щоб стати на захист України. Згадаймо Степана Керніцького
Повернувся зі Швеції, щоб стати на захист України. Згадаймо Степана Керніцького
«Мама посивіла». Автор фрази про русскій воєнний корабль розказав, як дізнався про свою «загибель»
«Мама посивіла». Автор фрази про русскій воєнний корабль розказав, як дізнався про свою «загибель»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
172K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 лютого: ситуація на фронті
100K
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
60K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 лютого 2025
15K
Експрокурор Хмельниччини, який втрапив в «інвалідний» скандал, задекларував велику зарплату
13K
Від Олега Ляшка йде дружина Росіта
9750
Стало відомо, звідки експрокурор Хмельниччини взяв велику зарплату, яку задекларував

Новини

25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 лютого, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
21 лютого, 23:47

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua