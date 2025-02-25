Автор фрази про русскій воєнний корабль розказав, як воскресли морпіхи зі Зміїного

«Ми послали крейсер і відразу попрощалися один з одним…»

Автор легендарної фрази про русскій воєнний корабль, старший сержант Роман Грибов повідомив, як відбувався його обмін із російського полону та що сталося з українськими морпіхами, яких 24 лютого 2022 року вважали загиблими на острові Зміїний. Про це він розповів в інтерв'ю «Главкому».

«Мій обмін був першим (від моменту повномасштабного вторгнення РФ, – «Главком»). Він був, як би сказати, якийсь неофіційний: нас не зустрічали ЗМІ, ніхто не викладав відео в соцмережі. Я потрапив на обмін разом з рятувальниками одеського загону «Сапфір», яких послали на острів Зміїний забирати наші тіла, адже в медіа нас відразу 24 лютого «поховали»», – зауважив морський піхотинець.

Військовий розповів, що на момент повернення з полону ще не існувало нормативів, які дозволяли військовим не повертатися на службу, тому він звернувся до своєї частини, де йому надали сім днів відпустки.

«Мені пощастило відпочити трохи більше, бо за мене попросив Ігор Табурець, голова нашої Черкаської військово-цивільної адміністрації. Нагороджуючи відзнакою «За заслуги перед Черкащиною», він спитав, чого би я хотів? Я відповів, що хочу ще трохи побути у відпустці. Тоді Табурець зв’язався з моїм командуванням, і мені дали ще один тиждень», – розповів старший сержант.

Роман Грибов додав, що перед Новим 2022 роком у морської піхоти були навчання на острові Зміїний, адже він є стратегічним об’єктом, розташованим на межі територіальних вод України. Водночас він зауважив, що, попри його стратегічне значення, Зміїний не був належним чином озброєний:

«Зараз я не бачу, якою була там наша роль, підрозділу морських піхотинців. Що ми могли зробити проти російських кораблів, коли найбільший калібр, який ми мали, – це була зенітна установка 23-го калібру, яка будь-якому кораблю ніякої шкоди не може завдати? На той момент я був командиром відділення ПЗРК (переносний зенітно-ракетний комплекс) «Ігла». Тобто з авіацією ми ще якось могли боротися, а з крейсером – ніяк; це те саме, що з палкою на танк іти».

Військовий також пригадав, що сталося після того, як виголосив фразу про русскій воєнний корабль: «Ми попрощалися один з одним, бо не уявляли, що вихід з такої ситуації можливий – по нас добре гатила їхня авіація, а спершу крейсер нас «збадьорив» своїми 30-каліберними гарматами».

Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року до захисників острова Зміїний наблизилися російські військові кораблі: ракетний крейсер «Москва», фрегат «Адмірал Ессен» і патрульний корабель «Василь Биков». Гарнізону острова запропонували здатися. Однак українські прикордонники та морпіхи рішуче відмовилися, відповівши короткою, але знаковою фразою: «Російський корабель, йди на х*й!». У відповідь російські сили завдали масованого ракетно-артилерійського удару по гарнізону.

Згодом стало відомо, що військові, які протистояли російським окупантам на острові Зміїний, залишилися живими і потрапили до полону. А вже 6 березня 2022 року в мережі з’явилося фото автора фрази про «русскій воєнний корабль». Виявилося, що легендарного морського піхотинця звуть Роман Грибов, а родом він із Золотоноші, що на Черкащині. У кінці березня звільнений з російського полону військовий повернувся на батьківщину, в Черкаську область. Голова Черкаської ОВА вручив йому відзнаку «За заслуги перед Черкащиною».