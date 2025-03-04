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Американська акторка Вупі Голдберг стала на бік Зеленського та підтримала Україну

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Голдберг припустила, що людям, які проголосували за Трампа, могло не сподобатися те, що вони побачили
фото з відкритих джерел

«Я підтримую вас, Зеленський, тому що ви сварилися. Ваша країна воювала», – сказала акторка

Американська акторка і телеведуча Вупі Голдберг висловилась щодо скандалу у Вашингтоні. Вона назвала діалог в Овальному кабінеті між президентом Трампом і президентом Зеленським однією з «найганебніших» розмов, які вона коли-небудь бачила. Про це повідомляє The Hill, передає «Главком».

«Це лідер суверенної нації ( Зеленський – «Главком»), і ти (президент США Трамп – «Главком») робиш з ним театр, тому що намагаєшся показати, що ти жорсткий хлопець. Але я не думаю, що хтось хотів, щоб ти був жорстким хлопцем», – сказала акторка.

За її словами Трамп мав би запитати тих людей, які за нього голосували, чи подобається їм такий напрямок роботи. «Ви їх не питали, чи хочуть вони бути прихильниками уряду Путіна. Ви цього не питали», – продовжила вона.

Голдберг висловила свою підтримку Україні та стала на бік Зеленського.

«І вибачте, я підтримую вас, Зеленський, тому що ви сварилися. Ваша країна воювала, і ви робили це самостійно, і ви отримували допомогу, але я підтримую всіх вас», – сказала телеведуча.

Нагадаємо, під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського 28 лютого розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом. Водночас світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту.

До слова, президент України заявив після безпекового саміту в Лондоні, що готовий ще раз зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо той його запросить.

Також Зеленський вважає, що відносини з президентом США Дональдом Трампом, які погіршилися після конфлікту у Білому домі, можна врятувати

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Теги: США Володимир Зеленський президент телеведуча акторка

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Життя

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