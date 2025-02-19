Відома українська режисерка стала мамою напередодні прем'єри свого фільму на Берлінале

Катерина Горностай повинна була народити дитину через кілька тижнів після Берлінале

Режисери Катерина Горностай і Нікон Романченко стали батьками. Їхній син народився напередодні світової прем'єри українського документального фільму «Стрічка часу», який буде представлений в основній програмі Берлінського міжнародного кінофестивалю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на режисерку Ірину Цілик.

«Режисерка Катя Горностай та її коханий очікували прибуття їхнього малюка трохи пізніше, але він вирішив приєднатися до них на Берлінале якраз напередодні премʼєри фільму «Стрічка часу». Berlinale-baby, не можу перестати усміхатися, нарешті гарні новини!», – йдеться у повідомленні.

Сама Горностай зауважила, що переповнена радістю та втомлена. Про це повідомляє «Суспільне Культура».

«Наш малюк, якого очікували через кілька тижнів після Берлінале, вирішив приєднатися до нас на фестивалі минулої ночі, якраз вчасно до завтрашньої прем`єри «Стрічки часу». Ми здорові, переповнені радістю та трохи втомлені», – розповіла Горностай.

фото: пресслужба режисерки

Режисерка зауважила, що вагітність під час фінального етапу роботи над її фільмом вплинула на сприйняття дітей, про яких вона знімала історію.

«Працюючи над стрічкою, ми з Катериною хотіли зробити акцент на продовженні життя попри важкі часи», – прокоментував Нікон Романченко.

Документальний фільм Стрічка часу змагатиметься за головну нагороду Берлінале – Золотого ведмедя, а також за Documentary Award, яку присуджують найкращим документальним фільмам з усіх конкурсних програм фестивалю. Цього року до цієї категорії увійшло 15 стрічок.

Фільм висвітлює життя вчителів та учнів, які продовжують навчати й навчатися, попри повномасштабну війну Росії проти України, на деокупованих і прифронтових територіях. Зйомки проходили у школах, розташованих у звільнених від окупантів районах та поблизу фронту, у 2023–2024 роках.

Зауважимо, у 2021 році дебютна повнометражна ігрова стрічка Катерини Горностай «Стоп-Земля» була представлена на Берлінале в секції Generation 14+ і отримала Кришталевого ведмедя від Юнацького журі.

Нагадаємо, у Берліні розпочався всесвітній кінофестиваль Берлінале. Вперше після 1997 року український документальний фільм потрапив до основної конкурсної програми. За головний приз цього року змагатимуться загалом 19 фільмів, зокрема й «Стрічка часу» української режисерки Катерини Горностай.