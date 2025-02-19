Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Відома українська режисерка стала мамою напередодні прем'єри свого фільму на Берлінале

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Режисерка Катерина Горностай народила дитину
фото: lb.ua

Катерина Горностай повинна була народити дитину через кілька тижнів після Берлінале

Режисери Катерина Горностай і Нікон Романченко стали батьками. Їхній син народився напередодні світової прем'єри українського документального фільму «Стрічка часу», який буде представлений в основній програмі Берлінського міжнародного кінофестивалю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на режисерку Ірину Цілик.

«Режисерка Катя Горностай та її коханий очікували прибуття їхнього малюка трохи пізніше, але він вирішив приєднатися до них на Берлінале якраз напередодні премʼєри фільму «Стрічка часу». Berlinale-baby, не можу перестати усміхатися, нарешті гарні новини!», – йдеться у повідомленні.

Сама Горностай зауважила, що переповнена радістю та втомлена. Про це повідомляє «Суспільне Культура».

«Наш малюк, якого очікували через кілька тижнів після Берлінале, вирішив приєднатися до нас на фестивалі минулої ночі, якраз вчасно до завтрашньої прем`єри «Стрічки часу». Ми здорові, переповнені радістю та трохи втомлені», – розповіла Горностай.

Відома українська режисерка стала мамою напередодні прем'єри свого фільму на Берлінале фото 1
фото: пресслужба режисерки

Режисерка зауважила, що вагітність під час фінального етапу роботи над її фільмом вплинула на сприйняття дітей, про яких вона знімала історію.

«Працюючи над стрічкою, ми з Катериною хотіли зробити акцент на продовженні життя попри важкі часи», – прокоментував Нікон Романченко.

Документальний фільм Стрічка часу змагатиметься за головну нагороду Берлінале – Золотого ведмедя, а також за Documentary Award, яку присуджують найкращим документальним фільмам з усіх конкурсних програм фестивалю. Цього року до цієї категорії увійшло 15 стрічок.

Фільм висвітлює життя вчителів та учнів, які продовжують навчати й навчатися, попри повномасштабну війну Росії проти України, на деокупованих і прифронтових територіях. Зйомки проходили у школах, розташованих у звільнених від окупантів районах та поблизу фронту, у 2023–2024 роках.

Зауважимо, у 2021 році дебютна повнометражна ігрова стрічка Катерини Горностай «Стоп-Земля» була представлена на Берлінале в секції Generation 14+ і отримала Кришталевого ведмедя від Юнацького журі.

Нагадаємо, у Берліні розпочався всесвітній кінофестиваль Берлінале. Вперше після 1997 року український документальний фільм потрапив до основної конкурсної програми. За головний приз цього року змагатимуться загалом 19 фільмів, зокрема й «Стрічка часу» української режисерки Катерини Горностай.

Читайте також:

Теги: кіно Німеччина фестиваль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головною темою цьогорічної Мюнхенської конференції буде російсько-українська війна
Головна інтрига Мюнхена-2025: що насправді готує Трамп?
14 лютого, 11:08
Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц обмінялися поглядами щодо найважливіших міжнародних питань та глобальних викликів
Зеленський зустрівся з кандидатом у канцлери Німеччини
22 сiчня, 12:28
Рудігер Кох побив рекорд американця Джозефа Дітурі, який провів 100 днів у підводному будиночку в лагуні Флориди
Німець прожив під водою чотири місяці і встановив світовий рекорд (відео)
25 сiчня, 14:36
Трансляція вечора Євробачення розпочнеться 8 лютого о 18:00 з передшоу та фіналу – о 18:30
Організатори Нацвідбору на «Євробачення-2025» назвали ведучих конкурсу
29 сiчня, 21:11
Шредер був федеральним канцлером ФРН з 27 жовтня 1998 до 22 листопада 2005 року. Активно лобіював інтереси Путіна і зокрема державної компанії «Газпром»
Ексканцлер Німеччини і друг Путіна потрапив до лікарні через вигорання
4 лютого, 12:28
Український анімаційний фільм «Я померла в Ірпені» отримав нагороду у Франції
Український анімаційний фільм «Я померла в Ірпені» отримав нагороду у Франції
12 лютого, 04:12
Трамп не бачить Україну в НАТО
Світ Путіна та Трампа, закритий шлях до НАТО та вбивство іноземця: головне за ніч
13 лютого, 06:14
Зеленський зазначив, що РФ не хоче закінчення війни та продовжує збільшувати напругу у світі
Президент обговорив із сенаторами США продовження військової підтримки України
14 лютого, 17:43
«То були найвиснажливіші, найважчі зйомки у моєму житті»
«Схуд і зблід». Актор, який прославив Україну на кінопремії BAFTA, розказав про «найтяжчі зйомки у житті»
Сьогодні, 12:14

Життя

Відома українська режисерка стала мамою напередодні прем'єри свого фільму на Берлінале
Відома українська режисерка стала мамою напередодні прем'єри свого фільму на Берлінале
Меган Маркл звинувачено у крадіжці герба іспанського містечка
Меган Маркл звинувачено у крадіжці герба іспанського містечка
«Схуд і зблід». Актор, який прославив Україну на кінопремії BAFTA, розказав про «найтяжчі зйомки у житті»
«Схуд і зблід». Актор, який прославив Україну на кінопремії BAFTA, розказав про «найтяжчі зйомки у житті»
Портрет української сім'ї біженців виграв престижний конкурс у Британії
Портрет української сім'ї біженців виграв престижний конкурс у Британії
Найдовший шлюб у світі: подружжя з Бразилії встановило рекорд
Найдовший шлюб у світі: подружжя з Бразилії встановило рекорд
У жакеті із символічною брошкою. Зеленська зустрілася з першою леді Туреччини
У жакеті із символічною брошкою. Зеленська зустрілася з першою леді Туреччини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
168K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 лютого 2025
48K
Мирні переговори з Україною. За стіл сідає… Патріарх Кирило
47K
Буданов після резонансних заяв Трампа звернувся до українців
44K
Геологічна служба США розчарувала Трампа: Україна не володіє рідкісними ресурсами
29K
ЄС вже обговорює скасування тимчасового захисту для українців після припинення війни

Новини

У Києві оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Сьогодні, 13:24
Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року
Сьогодні, 00:40
19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 04:32
Росіяни на Курщині моляться за воїнів ЗСУ – речник комендатури
Вчора, 00:58
18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua