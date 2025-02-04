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Ексканцлер Німеччини і друг Путіна потрапив до лікарні через вигорання

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Ексканцлер Німеччини і друг Путіна потрапив до лікарні через вигорання
Шредер був федеральним канцлером ФРН з 27 жовтня 1998 до 22 листопада 2005 року. Активно лобіював інтереси Путіна і зокрема державної компанії «Газпром»
фото з відкритих джерел

Через стан здоров'я політик скасував свідчення перед слідчою комісією щодо «Північного потоку»

Колишній федеральний канцлер Німеччини Герхард Шредер пройшов клінічне лікування через діагноз «емоційне вигорання». Про це повідомив адвокат Шредера у відповідь на запит німецького агентства DPA.

Скасування Шредером через хворобу його участі у роботі парламентської комісії Шверина з розслідування будівництва газопроводу «Північний потік-2» в середині січня нещодавно підживило спекуляції щодо стану його здоров'я.

У заяві для слідчої комісії, яку отримала агенція, його лікар засвідчив, що 80-річний політик страждає на «типовий синдром вигорання з ознаками глибокого виснаження та гострої нестачі енергії».

Колишній канцлер також страждає від «проблем з концентрацією уваги і пам'яттю, а також розладів сну». 

Шредер, за словами лікаря, «ні в цей час, ні в осяжному майбутньому не в змозі впоратися з фізичним і психічним навантаженням, пов'язаним з тривалими – особливо публічними – допитами в слідчій комісії».

Від імені сім'ї адвокат Шредера звернувся до громадськості з проханням поважати приватне життя пацієнта.

У квітні Шредеру виповниться 81 рік. Трохи більше тижня тому колишній глава уряду Німеччини, який після свого канцлерства приєднався до російських компаній, що володіють газопроводом «Північний потік» через Балтійське море, як лобіст скасував свідчення перед слідчою комісією у Шверині через стан здоров'я.

Нагадаємо, Шредер був федеральним канцлером ФРН з 27 жовтня 1998 до 22 листопада 2005 року. Активно лобіював інтереси режиму Володимира Путіна і зокрема державної компанії «Газпром». Зокрема, у жовтні 2016 року Герхард Шредер очолив раду директорів компанії Nord Stream 2 AG, створену для спорудження системи транспортування газу Північний потік-2. Він же керував консорціумом з будівництва першого Північного потоку, у якому його місячна зарплата становила €250 тис.

Нагадаємо, Герхард Шредер заявив, що США нібито зірвали «мирні переговори» між Україною і Росією на початку повномасштабного вторгнення, а його Київ запрошував як посередника. Про це він сказав в інтерв'ю Berliner Zeitung.

Раніше Шредер відмовився розривати канали зв'язку із президентом Росії Володимиром Путіним. Також експосадовець заявив, що не вірить, що війну можна закінчити військовим шляхом. Він переконаний, що зупинити війну можна тільки через переговори.

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Теги: Німеччина діагноз переговори Північний потік розслідування адвокат лікар зарплата Газпром Балтійське море

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