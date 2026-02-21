Мексика та Канада отримали звільнення від 10% мита США

США запровадять 10% мито на іноземні товари, але звільнення для багатьох товарів, що постачаються згідно з угодою між США, Мексикою та Канадою, означає, що ефективна ставка мита для цих двох країн знизиться

Президент Дональд Трамп оголосив про запровадження загального 10% мита на іноземні товари, проте згодом Білий дім уточнив, що для багатьох категорій продукції з Канади та Мексики діятиме виняток згідно з угодою USMCA. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Це рішення принесе певне полегшення сусіднім державам, оскільки ефективна ставка тарифу для них знизиться. До цього моменту товари, які не підпадали під преференції USMCA, оподатковувалися за ставками 35% для Канади та 25% для Мексики. Збереження винятків дозволяє США продовжувати імпорт критично важливих ресурсів, зокрема нафти та автомобільних запчастин, уникаючи масштабних збоїв у виробничих ланцюгах.

Торговельний представник США Джеймісон Грір підтвердив, що нове розпорядження набуде чинності 24 лютого, у день виступу президента перед Конгресом. Попри тимчасове полегшення, над тристоронніми відносинами все ще висить загроза радикальних змін. Трамп неодноразово висловлював розчарування обмеженнями, які накладає угода, і приватно цікавився у помічників можливістю її скасування заради збільшення тарифних надходжень. Мексика та Канада обережно відреагували на новини: міністр економіки Мексики Марсело Ебрард готує візит до Вашингтона, а канадські урядовці нагадують, що каральні мита на сталь, алюміній та автомобілі залишаються в силі.

Експерти зазначають, що навіть у разі обмеження одних повноважень президента, адміністрація має величезний арсенал інших інструментів, таких як Розділ 232 про національну безпеку або Розділ 301 для проведення спеціальних розслідувань. Сам Трамп пов’язує свою жорстку політику із занепадом американської автомобільної промисловості, звинувачуючи партнерів у захопленні ринку. Оскільки угода USMCA має бути переглянута вже цього року, Білий дім чітко дає зрозуміти, що вимагатиме суттєвих поступок, що підливає вогню в і без того напружені торговельні відносини на континенті.

Нагадаємо, Верховний суд США постановив, що американський президент Дональд Трамп порушив федеральний закон, коли в односторонньому порядку ввів радикальні мита проти багатьох країн. Суд більшістю голосів дійшов висновку, що мита перевищують закон. Надзвичайні повноваження, на які намагався покластися Трамп, за словами суду, «не відповідають вимогам».

Як відомо, президент США Дональд Трамп погрожував підвищити мита для кількох європейських союзників. Тарифи пов’язані з відмовою продати Гренландію Сполученим Штатам. Також Трамп офіційно оголосив про підвищення імпортних мит для Південної Кореї з 15% до 25%.

До слова, новий звіт Федерального резервного банку Нью-Йорка підтвердив прогнози економістів: основний фінансовий тягар від торговельних мит Дональда Трампа лягає не на іноземних експортерів, а на американський бізнес та споживачів. Саме вони сплатили майже 90% усіх імпортних зборів за 2025 рік.