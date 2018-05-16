Закрыли производство виски из фильма «Трудности перевода». Из-за слишком большого спроса



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Винокуренный завод компании Suntory в городе Хокуто

Производитель напитка вложил больше $260 млн, чтобы нарастить объемы выпуска этого напитка

Японский производитель алкоголя Suntory откажется от производства двух сортов своего виски — 12-летнего односолодового Hakushi и 17-летнего купажированного Hibiki. Все дело в спросе: он настолько велик, что у Suntory не хватает запасов.

Япония входит в пятерку мировых лидеров по производству виски. Наибольшей популярностью пользуются премиальные выдержанные сорта: в последние годы после многочисленных побед на престижных выставках они привлекли к себе внимание среди ценителей виски и коллекционеров со всего мира.

К резкому росту интереса к премиальным брендам производители, еще пару десятилетий назад ориентировавшиеся только на японских потребителей, оказались неготовы. Из-за того, что в 1980-х годах виски переживал спад популярности в Японии, многие крупные компании сокращали инвестиции в производство. Объемы виски, который начинал выдерживаться в те годы и готов к употреблению сейчас, в наши дни оказались явно недостаточными. Из-за этого еще в 2015 году Suntory прекратила выпуск крайне популярного Hibiki 12-летней выдержки, а другой крупнейший производитель виски — Nikka — ввел квоты на поставки продукции в некоторые страны.

Бренд Hibiki является самым известным и популярным премиальным купажированным виски из Японии: 21-летний виски этой марки за последние несколько лет пять раз получал награду Worldʼs Best Blended Whisky, поэтому его производство Suntory прекращать не намерена. Виски 17-летней выдержки, от которого решила отказаться компания, хорошо известен не только среди ценителей и коллекционеров: широкую популярность он получил после выхода фильма «Трудности перевода», по сюжету которого его рекламировал герой Билла Мюррея.

В Suntory рассчитывают, что уже через несколько лет выпуск сортов, от которых пришлось отказаться, снова возобновится. За последние пять лет компания инвестировала более $182 млн в расширение производства, а до конца 2018 года будут на это будут потрачены еще $80 млн. По слухам, 17-летний Hibiki может вернуться в линейку после Олимпийских игр в Токио, которые состоятся в 2020 году.

Джерело: Медуза