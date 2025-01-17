Залужний привітав з днем народження видатного академіка та Героя України

«Є люди, які творять історію. Їхній багаторічний досвід, глибока експертиза і стратегічне мислення призводять до важливих і потрібних змін»

Посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний опублікував фото із академіком та Героєм України Володимиром Горбуліним. Залужний привітав його із днем народження.

«Є люди, які творять історію. Їхній багаторічний досвід, глибока експертиза і стратегічне мислення призводять до важливих і потрібних змін. Володимир Горбулін – без сумніву саме такий», – написав посол.

За його словами, все, що вже зроблено і що буде робитися, «саме завдяки цим людям».

«Щоб Україна ставала сильнішою, зміцнювала свою безпеку та оборону. Глибоко шаную і поважаю. Щасливий, що маю можливість спілкуватися з Вами. З Днем Народження, Легендо!» – підсумував Залужний.

Володимир Горбулін – український політик, учений, державний діяч. Доктор технічних наук, професор, академік Національної академії наук України. Радник Президента України (з 1999), директор Національного інституту стратегічних досліджень (2014-2018). Після смерті Бориса Патона був виконувачем обов'язків президента НАН України, 9 жовтня 2020 року обраний першим віце-президентом НАН України. З 2023 року – голова Наглядової ради Національної академії Служби безпеки України. Герой України. З липня 2000 по грудень 2002 року – голова Державної комісії з питань оборонно-промислового комплексу України. Керівник і учасник розробки Державної програми розвитку озброєння та військової техніки та Концепції структурної перебудови оборонно-промислового комплексу України. З грудня 2002 року – помічник президента України з питань національної безпеки. З березня 2003 по січень 2005 року – заступник голови Державної комісії з питань реформування та розвитку Збройних сил України, безпосередній учасник розробки Стратегічного оборонного бюлетеня України на період до 2015 року, Воєнної доктрини України (червень 2004) та Закону «Про основи національної безпеки України» (червень 2003).

Нагадаємо, 16 січня, у Києві прем'єр-міністра Кіра Стармера зустрічав посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний. Про це Залужний повідомив в Telegram.

«Радий вітати у Києві Премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Це його перший візит до України на чолі британського уряду і він точно буде насичений подіями. Британська сторона активно допомагає нам у ці складні часи. Тож на переговорах у Києві вище керівництво України та Великої Британії обговорять подальшу співпрацю, в першу чергу, в безпековій сфері», – йдеться у повідомленні.

До слова, у неділю, 22 грудня, в Україні професійне свято відзначають працівники дипломатичної служби. З цієї нагоди колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний привітав колег просто з центру Лондона.