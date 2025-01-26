На війні загинув кінорежисер Притула

Окупанти вбили ексначальника управління держрегулювання та реалізації кінопроєктів у Держкіно

22 січня захищаючи Україну загинув кінорежисер Станіслав Притула. Про це у Facebook повідомила його дружина Лариса Титаренко.

Воїн був відомим кіномитцем, ексначальником управління держрегулювання та реалізації кінопроєктів у Держкіно. Йому було лише 40 років.

«Я принесла вам біль. Стас загинув. Пробачте – ті, хто знав його і любив. Кожного дня цієї війни – й у 2014, і три нескінченні останні роки, - я виймала з грудей своє серце й міцно стискала його в долоні: «Тримайся. Ми вистоїмо. Він вціліє. Все буде добре». Зараз у мене в руці попіл і страшна пустка всередині. Немає карми, богів і справедливості. Є лише вибір кожного із нас, прості рішення звичайних людей, за якими рухається цей світ... Прощавай, коханий. Чекаю на тебе у майбутньому. Там ми знову будемо щасливими», – написала Титаренко.

Станіслав Притула народився 30 квітня 1984 року в Києві, закінчив школу №149 та Київський національний лінгвістичний університет. Працював у Держкіно, згодом – начальником відділу кіно в компанії FAMILY Production.

Відомо, що перед звідсткою про загибель, з ним кілька днів не було зв’язку.

Раніше повідомлялось про загибель депутата Львівської облради VI скликання від ВО «Свобода», бійця Легіону Свободи Олега Кузенка. Він Вважався зниклим безвісти з березня 2022 року, на початку 2025 року було підтверджено його загибель. Росіяни повернули його останки під час обміну тілами загиблих.