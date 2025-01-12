У Торецьку російські військові переодягаються в цивільний одяг – 28 ОМБр

Переодягнених російських військових помітили під час переміщення та розвідувальної-диверсійної діяльності

Українські військові помітили переодягнених у цивільне вбрання росіян під час переміщення та розвідувальної-диверсійної діяльності

Аеророзвідники підрозділу «Гюрза» 28-ї бригади зафіксували чергове порушення правил ведення війни російськими військовими. На кадрах зображено, як російські військові переодягнені в цивільний одяг переміщаються по населеному пункту. Про це йдеться у повідомленні 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

Переодягнених окупантів українські військові помітили під час переміщення та розвідувальної-диверсійної діяльності.

Так, піхота противника намагається відвести від себе увагу та замаскуватися.

«Однак, їх видає однаковий одяг, поведінка, а інколи навіть і зброя. Утім, це все одно ускладнює роботу наших воїнів», – йдеться у дописі.

Також зазначено, що ЗСУ не «стріляє в усе, що рухається», як це роблять окупанти.

Нагадаємо, триває 1054-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 157 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав 11 авіаційних та один ракетний удар, застосував 20 КАБ та одну ракету, задіяв для ударів 751 дрон-камікадзе, здійснив близько чотирьох тисяч обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курському напрямках.