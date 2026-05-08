Зеленський звернувся до нації у День пам’яті та перемоги

Зеленський: На жаль, через 81 рік ми знову змушені зупиняти зло

Зеленський: «Зло повернулося з маркуванням «сделано в России»

Сьогодні, 8 травня, Україна разом із усією Європою вшановує завершення Другої світової війни та перемогу над нацизмом. У своєму зверненні президент Володимир Зеленський провів паралелі між подіями 81-річної давнини та сучасною агресією РФ, наголосивши, що захист світу від путінського режиму є обов’язком перед пам’яттю мільйонів жертв ХХ століття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Президент нагадав, що втрати українського народу у Другій світовій війні були одними з найбільших, а наша земля стала полем найбільш жорстоких битв. Мільйони українців боролися проти нацизму у складі різних армій держав Антигітлерівської коаліції, роблячи все можливе для краху тотального зла.

«Та війна перетворила нашу землю на поле жорстоких битв, знущань на окупованій території, масового знищення людей і життя. Втрати українського народу одні з найбільших у Другій світовій. І внесок українців у поразку нацистів теж один з найбільших. Мільйони українців у складі різних армій держав Антигітлерівської коаліції боролися проти нацизму. Мільйони українців були серед переможців, зробивши все можливе, щоб тотальне зло програло», – підкреслив Зеленський.

Глава держави наголосив на трагічній повторюваності історії: через вісім десятиліть Україна знову змушена зупиняти зло, яке базується на аналогічній ідеології ненависті та приносить лише руїни.

«На жаль, через 81 рік ми знову змушені зупиняти зло – теж тотальне, яке не приносить нічого, крім руїн та знущань, і яке засноване на аналогічній ідеології ненависті. Оновлена версія нацизму, що має маркування: «сделано в России», – зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський висловив вдячність партнерам та всім, хто не дозволяє російському режиму диктувати умови світового порядку. На його думку, сучасна боротьба проти Путіна – це єдиний гідний спосіб вшанувати тих, хто свого часу не дав Гітлеру підкорити світ.

«Здолати таку російську агресію сьогодні може і має об’єднаний вільний світ. І я вдячний усім, хто допомагає нам захищати життя. Вдячний усім, хто не дає цьому російському режиму диктувати світові, що буде далі. Захист життя людей та свободи народів від Путіна – це абсолютно достойне вшанування памʼяті тих, хто не дозволив Гітлеру підкорити Європу і світ. Вічна вдячність усім, хто бився проти нацизму та звільнив людей. Світла памʼять усім невинним жертвам Другої світової війни. Слава кожному захиснику життя! Слава Україні!», – розповів Зеленський.

Нагадаємо, День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років – державне свято, встановлене у 2023 році, яке Україна відзначає разом із країнами Європи. Цього дня ми вшановуємо подвиг українського народу, його внесок у перемогу антигітлерівської коаліції та висловлюємо повагу всім борцям проти нацизму. Символом свята залишається червоний мак, що нагадує про пам’ять та скорботу за загиблими.