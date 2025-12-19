Тіна Кароль заспівала легендарну пісню «Шиншила» українською мовою (фото, відео)

Тіна Кароль презентувала представила ювілейний альбом «Кохання. Сльози. Маніфест» до 20-річчя на сцені

Українська співачка Тіна Кароль анонсувала передзамовлення на свій ювілейний альбом «Кохання. Сльози. Маніфест». Тіна Кароль присвятила його своїй кар’єрі, тривалістю у 20 років. Старт перезамовлень почався 19 грудня 2025 року. Про це йдеться на офіційній сторінці Тіни Кароль у Facebook, повідомляє «Главком».

До ювілейного альбому Тіни Кароль увійшли її 33 найвідоміші пісні, які свого часу стали хітами. Ба більше, деякі з них були написані та раніше виконані російською мовою, тому Тіна Кароль їх переробила. «Були переосмислені Тіною в українських версіях, як нове авторське прочитання, а не прямий переклад. Першим синглом з альбому стала українська версія пісні «Шиншила». Разом із релізом ремейку відбулася й премʼєра кліпу на YouTube, режисером і постановником якого виступив Костянтин Гордієнко. Відеоробота ідеально доповнює іронічний настрій самого треку», – йдеться у дописі.

Тіна Кароль анонсувала українську версію пісні «Шиншила» фото: Тіна Кароль/Facebook

На YouTube-каналі співачки відбулася прем'єра її пісні «Шиншила», де вона показалася у незвичайному образі офісного стилю. На кадрах також з'явилися танцівниці, які разом із Кароль станцювали хореографію та передали атмосферу 2010 року, як зазначили українці в коментарях.

Тіна Кароль презентувала ювілейний альбом «Кохання. Сльози. Маніфест» фото: Тіна Кароль/Facebook

Зазначається, що у своїх піснях Тіна Кароль розповідала про власну історію, саме через це її композиції стали улюбленими серед українців та знайшли місце в їхніх серцях. Коментар щодо свого альбому дала й сама Тіна Кароль. «Кохання. Сльози. Маніфест» – альбом про любов як опору, про сльози як досвід і про внутрішній маніфест як силу жінки», – сказала співачка.

Раніше «Главком» писав про те, що артистка, яка нині входить до першого ешелону українського шоу-бузнесу, Тетяна Ліберман, відома як Тіна Кароль відсвяткувала 40 років. «Главком» розповів про творчий шлях та цікаві факти із життя співачки, яка претендує на статус першої.

Нагадаємо, як у свій День народження, 25 січня, народна артистка України Тіна Кароль презентувала нову пісню під назвою «Троянди». У кліпі артистка постала в чорній сукні та з мікрофоном на стійці. Зірка сидить на стільці та співає про почуття.