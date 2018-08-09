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    Шоу-биз

    Алена Шоптенко прокомментировала участие Марченко в «Танцах со звездами»

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    Алена Шоптенко - Алена Шоптенко прокомментировала участие Марченко в «Танцах со звездами»
    Алена Шоптенко

    Буквально пару дней назад, Алена Шоптенко призналась, что она прекращает сидеть в декретном отпуске и выходит на работу

    А сегодня окончательно стало известно, чем займется молодая мама.

    Алена Шоптенко стала главным хореографом проекта «Танцы со звездами». Напомним, что для танцовщицы это не первое сотрудничество с проектом. Ранее Алена дважды участвовала в шоу и становилась финалисткой.

    Во время онлайн-конференции на сайте «КП в Украине»  хореографа расспросили об участии Оксаны Марченко из-за которой журналисты ТСН устроили настоящий скандал в сети и написали письмо руководству телеканала.

    По словам Шоптенко, еще не понятно, будет участвовать Марченко в проекте или нет.

    «Я, как и все остальные, узнаю участников проекта по челленджу. Я еще не успела с ней поработать. И на самом деле непонятно, будет ли все так, как заявлено. Все пары начинают готовится за две недели до старта шоу», - отметила Алена.

    Также Шоптенко отметила, что не влезает в подобного рода разборки.

    «Моя задача делать яркие танцы. Даже не просто яркие, а делать интересный продукт, который мог бы толкать зрителя на какие-то интересные мысли. Мы же не просто делаем шоу красочное, ни о чем, бездумное, бессмысленное. Мы делаем шоу со смыслом, с интересными, глубокими постановками. Поэтому для меня на данном этапе это является приоритетом. И самым главным. Моя задача – чтобы люди, которые работают в парах, как звезды, так и танцоры, могли донести суть до зрителя, донести то, что мы хотим показать. А кто это будет делать - это уже, пожалуй, вопрос не ко мне.  Я занята совершенно другим. У меня 14 пар, и мне бы дожить до конца. Вот так», - заявила Шоптенко.

    Напомним, что в шоу «Танцы со звездами» согласились принять участие: Леся Никитюк  Слава из группы «НеАнгелы», грузинский красавец Иракли Макацария, украинская телеведущая Маша Ефросинина, известный боксер Денис Беринчик, экс-ведущая проекта «Зважені та щасливі» Анита Луценко, юморист Игорь Ласточкин, американская звезда американских Dancing with the stars Дмитрий Чаплин. актер Павел Вишняков и  подопечная продюсерского центра Mozgi молодая певица Michelle Andrade, украинский ресторатор Николай Тищенко и очаровательная Злата Огневич.

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