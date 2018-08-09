Журналисты ТСН против участия Оксаны Марченко в проекте «Танцы со звездами»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оксана Марченко

Совсем скоро стартует новый сезон танцевального проекта

Новый сезон проекта «Танцы со звездами» пестрит знаменитостями. Как ранее сообщал Scotch, в шоу согласились принять участие Слава из группы «НеАнгелы», грузинский красавец Иракли Макацария, украинская телеведущая Маша Ефросинина, известный боксер Денис Беринчик, экс-ведущая проекта «Зважені та щасливі» Анита Луценко, юморист Игорь Ласточкин, американская звезда американских Dancing with the stars Дмитрий Чаплин. актер Павел Вишняков и подопечная продюсерского центра Mozgi молодая певица Michelle Andrade, украинский ресторатор Николай Тищенко и очаровательная Злата Огневич.

Но несмотря на отличные видеоролики, которые презентуют каждого нового участника на телеканале «1+1» разгорелся настоящий вулкан страстей.

Как оказалось, журналисты ТСН выступили против того, чтобы в популярном танцевальном проекте принимала участие известная телеведущая и супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко.

Мало того, журналисты написали письмо руководству телеканала и опубликовали его в соцсети.

«Мы, журналисты Телевизионной службы новостей, узнали о том, что в ближайшем сезоне шоу «Танцы со звездами» на «1+1» может взять участие Оксана Марченко. Мы не разделяем это решение руководства канала и осуждаем появление в телевизионном эфире лица, которое связывают близкие отношения с президентом Российской Федерации Путиным.

Муж Марченко, Виктор Медведчук, неоднократно делал пророссийские заявления, в частности, якобы о том, что в Украине идет не внешняя агрессия, а гражданская война. Супруги ни разу за годы войны не осудили российскую агрессию в Донбассе и аннексию Крыма.

Даже тот факт, что шоу является развлекательным, не оправдывает появления жены Медведчука Оксаны Марченко в эфире нашего телеканала.

ТСН как неотъемлемая составляющая «1+1» всегда четко и последовательно стояла на позициях территориальной целостности, независимости и сохранения суверенитета Украины. Для нас - это не чужая война. А патриотизм - не просто слова. Репутация ТСН - это репутация каждого из нас.

Как коллектив ТСН мы не можем повлиять на другой проект канала, но оставляем за собой право публично выражать свою позицию по этой ситуации и хотим заверить, что решение канала «1+1» не скажется на редакционной политике Телевизионной службы новостей», - сообщается в заявлении.

Также известная телеведущая Соломия Витвицкая отметила, что заявление против участия Марченко в проекте подписало более 34 человек.

В свою очередь, генеральный директор «1+1 медиа» Александр Ткаченко подтвердил, что продюсеры пригласили Оксану Марченко выйти на главный паркет Украины. По словам Ткаченко, в шоу участвуют самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса независимо от политических взглядов и убеждений.

Также он отметил, что по результат исследований, «среди тех, кого было бы интересно увидеть телезрителям на паркете - в том числе, и Оксана Марченко».

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